Bei ihrem Besuch in Moldau sagt Außenministerin Baerbock der Ukraine weitere Hilfen zu. Zusätzliche 100 Millionen Euro sollen die Ukraine durch den Winter bringen. Alle Informationen im Newsblog.

Baerbock: 100 Millionen Euro zusätzliche Winterhilfe für die Ukraine

09.28 Uhr: Deutschland unterstützt die Ukraine angesichts der andauernden russischen Angriffe auf deren Infrastruktur mit zusätzlichen 100 Millionen Euro Winterhilfe. Die Ukraine-Unterstützung sei "auch eine Unterstützung von Moldau und der europäischen Demokratie insgesamt", sagt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Rande der 5. Unterstützerkonferenz für die kleine ukrainische Nachbarrepublik Moldau in der Hauptstadt Chisinau.

Mit Blick auf die Bevölkerung in Moldau fügt sie hinzu: "Die größte Sorge hier der Menschen vor Ort ist, dass, wenn die Ukraine fällt, dann Moldau als nächstes Land dran ist." Baerbock sagt weiter, der russische Präsident Wladimir Putin habe Moldau zum Kollaps bringen wollen. "Er hat das Gegenteil erreicht. Moldau ist jetzt, wie die Ukraine, europäischer Beitrittskandidat" Jetzt gehe es darum, das Land weiter zu stabilisieren.

Luftangriffe in der Ukraine und Russland

8.01 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben einen größeren russischen Drohnenangriff abgewehrt. Die Luftwaffe meldete den Abschuss von 34 der insgesamt 51 russischen Drohnen. Bei den Angriffen wurde laut den örtlichen Behörden auch die Energieinfrastruktur in der nordöstlichen Region Sumy attackiert. Allein dort seien 16 russische Drohnen abgefangen worden. Angaben über Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor.

Russland wiederum hat nach eigenen Angaben über seinen Grenzregionen Brjansk und Kursk 16 ukrainische Drohnen abgeschossen. 15 Drohnen seien in der Nacht über Brjansk und eine Drohne über Kursk abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Meta sperrt mehrere russische Staatsmedien auf allen Plattformen

3.46 Uhr: Die Facebook-Mutter Meta verbannt mit sofortiger Wirkung mehrere russische Staatsmedien von ihren Social-Media-Kanälen. Betroffen sind unter anderem RT und die Nachrichtenagentur Rossija Segodnja, wie Meta mitteilt. Das Unternehmen begründet den Schritt mit dem Vorwurf der "ausländischen Einflussnahme".

Die genannten Medien würden gezielte Desinformationskampagnen betreiben und dabei versuchen, die Kontrollmechanismen der Plattform zu umgehen. Nach sorgfältiger Prüfung habe man sich daher zu diesem Schritt entschlossen. Die Sperre gilt weltweit und umfasst alle Apps des Konzerns, also neben Facebook auch Instagram und Whatsapp. Die russische Botschaft reagiert zunächst nicht auf eine Bitte von Rueters um Stellungnahme.

Ukraine lädt UNO und IKRK in besetzte Gebiete in Kursk ein

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hat am Montag die Vereinten Nationen (UNO) und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) zur Überprüfung der Lage in der von der Ukraine besetzten Gebiete in der russischen Grenzregion Kursk eingeladen. "Die Ukraine ist bereit, ihre Achtung des humanitären Völkerrechts unter Beweis zu stellen", erklärte Sybiha im Onlinedienst X. Russische Behörden in Kursk ordneten indes die Evakuierung mehrerer Ortschaften an.

Er habe das ukrainische Außenministerium angewiesen, "die UNO und das IKRK offiziell einzuladen, sich an den humanitären Bemühungen in der Region Kursk zu beteiligen", erklärte Sybiha weiter.

Montag, 16. September

Russische Truppen setzen Sturmangriffe in Ostukraine fort

20.18 Uhr: Russische Truppen haben im Osten der Ukraine ihre Sturmangriffe fortgesetzt. "Schwerpunkt des Tages" war die Umgebung von Kurachowe am Rande des Donbass, wie der ukrainische Generalstab am Abend in seinem Lagebericht mitteilt. Von den ukrainischen Verteidigern seien im Tagesverlauf insgesamt 26 russische Angriffe abgeschlagen worden.

Ähnlich schwere Gefechte wurden auch aus der Umgebung des seit Wochen umkämpften Pokrowsk gemeldet. Dort hätten russische Einheiten 24 Versuche unternommen, die ukrainischen Verteidigungslinien auszuhebeln. Auch diese Angriffe seien abgewehrt worden. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden.

