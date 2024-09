Wolodymyr Selenskyj will einen Siegesplan ausgearbeitet haben. Die Bundesregierung will die Ukraine weiter unterstützen. Alle Informationen im Newsblog.

11.27 Uhr: Für die militärische Unterstützung der Ukraine will die Bundesregierung kurzfristig rund 400 Millionen Euro zusätzlich bereitstellen. Das geht aus einem Schreiben des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das Geld diene der Beschaffung militärischer Ausrüstung für die ukrainische Armee – insbesondere bei Luftverteidigung, Drohnen und Schutzausrüstung. Finanzstaatssekretär Florian Toncar (FDP), der den Brief unterzeichnet hat, warnt darin vor der Gefahr, "dass die Ukraine ohne signifikant gesteigerte materielle Unterstützung in ihrem Verteidigungskampf unterliegt".

5.30 Uhr: Die Nato muss eine "robuste, koordinierte" Reaktion auf Vorfälle ergreifen, bei denen russische Raketen oder Drohnen, die auf die Ukraine abgefeuert wurden, in den Luftraum der Allianz eindringen. Das forderte der rumänische Verteidigungsminister Angel Tilvar am Mittwoch. Die Staaten an der Ostflanke der Nato, deren Verteidigungsminister am Mittwoch in Bukarest zusammentrafen, haben wiederholt erklärt, dass Russlands Aktivitäten in der Schwarzmeerregion und darüber hinaus Anlass zu tiefer Besorgnis geben.