Die Ukraine soll zahlreiche Drohnen abgefangen haben. Russland schickt offenbar Flugzeugträger-Crew an die Kriegsfront. Alle Informationen im Newsblog.

Ukrainischer Verteidigungsminister: Verhandeln über neue Kampfjets

11.01 Uhr: Erhält die Ukraine bald neue Kampfjets aus dem Westen? Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow spricht davon, dass sich sein Land in Verhandlungen um weitere Lieferungen befände. Konkret solle es dabei um Modelle des Typs Gripen und Eurofighter handeln, sagt Umjerow bei einer Spendenveranstaltung, über die ukrainische Medien berichten.

"Das ist eine gute Liste von Plattformen und wir diskutieren, wann die Lieferungen an uns beginnen können", heißt es vom Verteidigungsminister. Umjerow macht keine Angaben, mit welchen Ländern er sich in Gesprächen befände.

Bisher wurden der Ukraine westliche Kampfjets vom Typ F-16 von Dänemark, Belgien, den Niederlanden und Norwegen zugesagt, die bereits zum Teil von der Ukraine eingesetzt werden. Zudem hat die französische Regierung Lieferungen des Kampfflugzeugs Mirage zugesagt. Gripen werden in der Nato von Schweden, Ungarn und Tschechien benutzt. Der Eurofighter wurde wiederum von Spanien, Großbritannien, Italien und Deutschland gemeinsam entwickelt. Eine deutsche Lieferung der Kampfflugzeuge war bisher kein Thema.

Ukraine meldet Zerstörung von 71 Drohnen aus Russland

9.21 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat eigenen Angaben zufolge 71 von 80 russischen Drohnen in der Nacht abgewehrt. Russland habe zudem zwei Lenkraketen aus den besetzten Gebieten der Region Luhansk abgefeuert, schrieb die Luftwaffe auf Telegram. Das russische Verteidigungsministerium teilte auf Telegram mit, die russische Luftwaffe habe in der Nacht 15 ukrainische Drohnen zerstört.

Ukraine: Wohnblock beschossen – mehr als 20 Verletzte

5.10 Uhr: Durch russischen Beschuss eines Wohnblocks in der grenznahen Großstadt Charkiw sind nach ukrainischen Angaben mehr als 20 Menschen verletzt worden. Unter ihnen seien auch ein achtjähriges Kind und zwei Jugendliche, teilte der zuständige Gouverneur Oleh Synjehubow in der Nacht bei Telegram mit. Er veröffentlichte Fotos, die etwa Trümmer vor einem mehrgeschossigen Haus und ein abgebranntes Auto zeigen. Auch der Bürgermeister von Charkiw berichtete auf Telegram von dem Luftangriff. Mehrere Autos stünden in Flammen, Dutzende Menschen seien evakuiert worden, sagte Ihor Terechow.

Charkiw war vor dem von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriffskrieg die zweitgrößte Stadt der Ukraine mit mehr als einer Million Einwohnern. Zu Kriegsbeginn versuchte Moskau, die nur etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernte Stadt einzunehmen, scheiterte aber. Seither ist Charkiw eine der am meisten beschossenen Städte in der Ukraine.

Russland schickt offenbar Flugzeugträger-Crew an die Kriegsfront

2.50 Uhr: Die russische Marine hat aus der Besatzung ihres einzigen Flugzeugträgers "Admiral Kusnezow" offenbar ein mechanisiertes Bataillon namens "Fregatte" gebildet und an die Front in der Ukraine geschickt. Das lässt sich aus den Berichten des Nutzers Moklasen im Netzwerk X schlussfolgern, der öffentlich zugängliche Daten ausgewertet hat. Demnach habe es im russischen Netzwerk Vk Nachrichten gegeben, in denen um Hilfe bei der Suche nach Männern der Militäreinheit 78987 gebeten wurde. Diese war bislang auf dem Flugzeugträger stationiert. Sie seien nun aber in der Front eingesetzt, viele von ihnen seien verschwunden, heißt es in den Nachrichten.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs war das "Fregatte"-Bataillon ursprünglich in der Region Charkiw stationiert, wurde aber später in den Sektor Pokrowsk verlegt. Bereits im August wurde das Verschwinden des Matrosen Oleg Sosedow aus der Besatzung des Flugzeugträgers Admiral Kusnezow bekannt, der im Juli bei der Erstürmung des Grenzdorfes Sotnyzkij Kosatschok in der Region Charkiw eingesetzt war. Der russische Flugzeugträger liegt seit langer Zeit im Dock, es ist unklar, wann die Reparaturen beendet sein werden. Ohne Crew ist eine Indienststellung ohnehin in weite Ferne gerückt.

Samstag, 21. September

Zwölfjährige bei russischem Drohnenangriff auf Auto getötet