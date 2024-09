Indische Munition soll an die Ukraine geliefert worden sein. Der tschetschenische Machthaber Kadyrow beschwert sich bei Elon Musk. Alle Informationen im Newsblog.

Von der Leyen verspricht Ukraine neue Milliardenhilfen

12.28 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will der Ukraine gegen Widerstand aus Ungarn neue EU-Finanzhilfen in Höhe von bis zu 35 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Das kündigt sie während eines Besuchs beim ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew auf der Plattform X an. Das Geld soll Teil des von der G7-Gruppe geplanten Unterstützungspakets werden, das insgesamt bis zu 50 Milliarden Dollar umfassen soll.

Von der Leyen: Wollen Plan für Winter vorlegen

8.45 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft an diesem Freitag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Vor Ort beabsichtigt sie, ihm den Wintervorbereitungsplan der Kommission für die Ukraine vorzulegen. "Es handelt sich um eine zusätzliche Unterstützung in Höhe von rund 160 Millionen Euro, die dazu beitragen wird, über 25 Prozent des Strombedarfs des Landes zu decken", sagt von der Leyen. "Mein achter Besuch in Kiew findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt statt. In zwei Wochen beginnt die Heizsaison, und die unerbittlichen Angriffe Russlands auf die zivile Energieinfrastruktur der Ukraine zielen darauf ab, größtmöglichen Schaden anzurichten."

Die Internationale Energieagentur hatte zuvor mitgeteilt, dass die Energieinfrastruktur der Ukraine angesichts zunehmender russischer Angriffe auf Kraftwerke, Heizwerke und Übertragungsnetze unter großem Druck stehe. Regelmäßig komme es zu Stromausfällen und Problemen bei der Wasserversorgung, und die Situation könnte sich noch verschärfen, wenn die Tage kürzer und kälter werden.

Kadyrow: Musk hat meinen Cybertruck deaktiviert

5.01 Uhr: Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow hat Elon Musk beschuldigt, einen Tesla-Cybertruck deaktiviert zu haben, den er angeblich im August von dem Tech-Milliardär und Tesla-Chef erhalten habe. Musk habe den Cybertruck "vor Kurzem aus der Ferne abgeschaltet", erklärt Kadyrow bei Telegram. "Das ist keine nette Sache, die Elon Musk da macht. Er macht aus tiefstem Herzen teure Geschenke und schaltet sie dann aus der Ferne ab", fügte der Tschetschenenführer hinzu.

Er habe den Cybertruck mit einem Gewehr ausgestattet und an seine Truppen geschickt, die damit "Kampfeinsätze gut gemeistert" hätten. Deshalb habe Musk den Cybertruck nun deaktiviert, vermutet Kadyrow. "Das ist nicht männlich. Ich musste das eiserne Pferd abschleppen. Wieso, Elon?", richtet sich der Machthaber an den Tesla-Chef.

Der Cybertruck ist ein elektrischer Pick-up-Truck, den der US-Autobauer Tesla 2019 erstmals vorstellte, bevor er letztes Jahr in Produktion ging. Musk hat bisher abgestritten, Kadyrow den Cybertruck geschenkt zu haben, und erklärte bei X, es handle sich um eine "Lüge".

Indien lässt Munitionslieferung an die Ukraine zu

2.10 Uhr: Artilleriegranaten, die von indischen Waffenherstellern verkauft wurden, sind von europäischen Kunden in die Ukraine umgeleitet worden. Neu-Delhi hat trotz Protesten aus Moskau nicht eingegriffen, um den Handel zu stoppen, so elf indische und europäische Regierungsbeamte und Vertreter der Verteidigungsindustrie sowie eine Analyse kommerziell verfügbarer Zolldaten der Nachrichtenagentur Reuters.

Die indischen Waffenexportbestimmungen beschränken die Verwendung von Waffen auf den angegebenen Käufer, der bei nicht genehmigten Transfers Gefahr läuft, dass künftige Verkäufe eingestellt werden.

Nach der Veröffentlichung des Berichts bezeichnete das indische Außenministerium ihn als "spekulativ und irreführend". "Indien hat seine Rüstungsexporte unter Berücksichtigung seiner internationalen Verpflichtungen zur Nichtverbreitung und auf der Grundlage eines soliden Rechts- und Regulierungsrahmens durchgeführt, der eine ganzheitliche Bewertung der relevanten Kriterien, einschließlich der Verpflichtungen der Endnutzer und der Zertifizierungen, beinhaltet", sagte Ministeriumssprecher Randhir Jaiswal.

Donnerstag, 19. September