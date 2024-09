Das trifft Putin ins Mark

Russland verliert bei einem ukrainischen Drohnenangriff ein wichtiges Munitionslager und auch im Donbass kommt der russische Vormarsch ins Stocken. Wladimir Putin erlebt aktuell folgenschwere Rückschläge. Ein Überblick.

Ein riesiger Feuerball erhellt in der Nacht zu Mittwoch den russischen Nachthimmel: Ein ukrainischer Drohnenschwarm hat sich auf ein Munitionsdepot der russischen Armee in der Nähe der Kleinstadt Toropez in Westrussland gestürzt. Explosionen, eine massive Druckwelle und ein großer Feuerpilz wächst langsam in Richtung Himmel. Die Bilder des Feuers sind aus dem Weltall zu sehen, die Seismografen von Erdbeben-Überwachungsstationen messen teilweise Erschütterungen von 2,8 auf der Richterskala.

Video | Enorme Explosion nach ukrainischem Drohnenangriff Player wird geladen Quelle: t-online

Es sind wahrscheinlich die größten materiellen Verluste, die Wladimir Putin in diesem Krieg auf einen Schlag hinnehmen musste, schätzen westliche Militärexperten. Der Kreml erklärte zwar am Mittwoch, dass alle ukrainischen Drohnen von der Luftverteidigung abgeschossen wurden.

Doch die Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen, dass einige Kamikazedrohnen ihr Ziel gefunden haben müssen. In dem Depot sollen auch Raketen und Artilleriemunition gelagert worden sein; allein eine Iskander-Rakete zum Beispiel kann in der Produktion bis zu zwei Millionen Euro kosten.

Für Putin ist es ein herber Rückschlag, der den Kreml ins Mark trifft. Die russische Armee schafft es vorerst nicht, ihre operativen Ziele in der südrussischen Provinz Kursk zu erreichen und die ukrainischen Truppen zurückzudrängen.

Gleichzeitig ist auch der russische Vorstoß im Donbass in Stocken geraten: Putins Truppen sitzen derzeit in der Falle und erleiden täglich sehr hohe Verluste. Die Lage für die Ukraine ist zwar immer noch heikel. Momentan aber hat sie die russische Armee dort, wo die Militärführung in Kiew sie haben möchte.

Kiew folgt einer Abnutzungsstrategie

Doch welche Strategie verfolgt eigentlich die Ukraine? Kiew sieht natürlich, dass Russland über größere personelle Kapazitäten, über mehr Munition und militärisches Gerät verfügt. Erschwerend kommt hinzu, dass die ukrainische Armee laut Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht ausreichend Waffen, Gerät und Munition aus dem Westen bekommt, um ihre ausgebildeten Brigaden zu bewaffnen.

Während Putin also immer wieder – und unter hohen Verlusten – Menschenwellen gegen die Front wirft, muss die ukrainische Armeeführung die Schlachtfelder so wählen, dass das Abnutzungsverhältnis möglichst gut für die Ukraine ist. Das bedeutet: Die ukrainische Armee kämpft dort, wo sie möglichst viele russische Invasoren ausschalten kann und gleichzeitig wenig eigene Kräfte und Gerät verliert.

Ebendieser Plan geht für den Moment auf – in der russischen Region Kursk und im Osten der Ukraine. Auch wenn die russische Armee im Donbass die Initiative besitzt – also in der Offensive ist – haben sich die ukrainischen Verbände an eine Linie zurückgezogen, die sich zumindest gut verteidigen lässt.

Der ukrainische Plan hat eigentlich kaum Alternativen, ist allerdings auch nicht ohne Risiko.