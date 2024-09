Die ukrainische Armee konnte Teile der russischen Region Kursk schnell einnehmen. Angeblich soll der Kreml davon jedoch nicht überrascht worden sein.

Für viele Beobachter kam der ukrainische Angriff auf die russische Region Kursk überraschend. Allerdings soll es jetzt Hinweise geben, dass das nicht auf das russische Militär zutraf. Die Streitkräfte sollen bereits Monate zuvor einen solchen Angriff befürchtet und monatelang Pläne erarbeitet haben, um ihn zu verhindern. Das soll aus Dokumenten hervorgehen, die die ukrainische Armee in Kursk gesichert hat und der britischen Zeitung "Guardian" vorliegen.

Konkret soll es sich um Dokumente handeln, die aus dem russischen Innenministerium, vom Inlandsgeheimdienst FSB und der Armee stammen. Die frühesten Unterlagen sollen Ende 2023 entstanden sein, während die jüngsten nur auf sechs Wochen vor dem ukrainischen Angriff auf Kursk Anfang August datiert sind. Unabhängig konnte die Zeitung die Dokumente nicht überprüfen. Sie sollen allerdings Merkmale authentischer Mitteilungen der russischen Armee tragen.

"Liefen davon, ohne auch nur zu evakuieren"

Laut dem Bericht sollen sich die Anzeichen eines ukrainischen Angriffs seit Jahresbeginn verdichtet haben: Bereits am 4. Januar soll eine Warnung über die "Möglichkeit eines Durchbruchs an der Staatsgrenze" eingegangen sein. Ende Februar hieß es dann, ein ukrainischer Vorstoß von der Stadt Sumy sei bis zu 80 Kilometer tief in russisches Gebiet möglich. Bisher sollen die ukrainischen Streitkräfte rund 10 Kilometer in Russland vorgestoßen sein.

Im März soll das Militär dann angeordnet haben, die Verteidigungslinien in Kursk zu stärken. Drei Monate später soll dann vor der Eroberung des russischen Ortes Sudscha gewarnt worden sein. Der Ort in Kursk wurde dann tatsächlich im August innerhalb von einer Woche durch die Ukraine erobert. "Sie liefen davon, ohne auch nur zu evakuieren oder ihre Dokumente zu vernichten", sagte ein Mitglied des Sondereinsatzteams, das die Akten beschlagnahmte, der britischen Zeitung.

Die Unterlagen sollen auch Einblicke in weitere russische Militärtaktiken liefern: Unter anderem ist von Täuschungsmanövern durch Ausheben von Gräben und Stellungen die Rede: "Es sollten Modelle von Panzern, gepanzerten Fahrzeugen und Artilleriewerfern sowie Soldatenpuppen angefertigt und in regelmäßigen Abständen bewegt werden", heißt es in einem Befehl. Ukrainische Drohnenpiloten, die in der Region tätig sind, sagten allerdings der Zeitung, sie hätten entsprechende Taktiken bisher nicht in der Praxis beobachten können.

Putin gegen neue Mobilisierung

Ebenso kommt in den Papieren die angeblich schwache Moral der russischen Soldaten zur Sprache: Das zeige sich unter anderem durch die Zahl der Suizide unter den Kämpfern. "Die Analyse der aktuellen Situation in Bezug auf Suizide zeigt, dass das Problem der Soldaten, die durch Suizid sterben, nach wie vor angespannt ist", heißt es in einem Eintrag.

Hinweis Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.

Als "Gegenmittel" seien die Führungskräfte angehalten, die Soldaten mit politischen Botschaften zu füttern: Täglich sollen die Einheiten fünf bis zehn Minuten sowie pro Woche eine Stunde am Stück politischen Unterricht erhalten, "um den politischen, moralischen und psychologischen Zustand des Personals zu erhalten und zu verbessern", heißt es in einem der Dokumente.

Insgesamt soll die russische Armee schon länger Probleme bei der Rekrutierung neuer Soldaten haben. Eine neue Mobilisierung soll der russische Präsident Wladimir Putin allerdings weiter ablehnen, schreibt das "Institute for the Study of War" (ISW) in seinem jüngsten Briefing zur Lage im Ukraine-Krieg. Kurz- und mittelfristig soll Putin trotz Drängens Verteidigungsministeriums gegen die Maßnahme sein.

Russland plant "Pufferzone"