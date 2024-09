Bericht: Hohe Verluste bei ukrainischen Rekruten

0.01 Uhr: Die Ukraine hat offenbar mit hohen Verlusten von Rekruten an der Front zu kämpfen. Ein Bericht der "Financial Times" offenbart, dass viele von ihnen schon kurz nachdem sie in den Krieg gezogen sind, verwundet oder getötet werden. Andere fliehen wohl. "Die ukrainische Infanterie ist am stärksten betroffen: Ihre Truppen haben mit Erschöpfung und schwindender Moral zu kämpfen, was einige dazu veranlasst, ihre Stellungen aufzugeben und es Russland zu ermöglichen, mehr Land zu erobern, wie Kommandeure an der Front berichten", heißt es in dem Bericht von Reportern, die an der Front waren.