Immer wieder gibt es Rückschläge für Wladimir Putins Armee. Doch wie schlecht ist der Zustand der russischen Armee wirklich?

Am Montagabend machte eine Meldung die Runde in deutschen und internationalen Medien: Ukrainische Truppen sind an einer weiteren Stelle der Region Kursk auf russischen Boden vorgedrungen. Sie konnten die Grenzposten der russischen Streitkräfte umgehen und geringe Bodengewinne machen.

Ob die neuerliche Attacke gegen die Region Kursk nur ein kleiner Nadelstich oder der Beginn einer größeren Offensive ist, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Unabhängig davon wirft der Angriff zentrale Fragen auf: kann die russische Armee die eigenen Grenzen verteidigen? Und in welchem Zustand befinden sich die Streitkräfte des Kremls überhaupt?

Schon in der Sowjetunion war gute Ausrüstung zweitrangig

Antworten darauf hat Rafael Loss. Der Experte für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik arbeitet am European Council on Foreign Relations und beschäftigt sich schon lange mit der russischen Armee. "Die Qualität der russischen Streitkräfte ist traditionell nicht besonders hoch", erklärt Loss im Gespräch mit t-online.

Eine neue Entwicklung sei das allerdings nicht. Schon in der Sowjetunion habe die Militärführung geringen Wert auf gute Ausrüstung, Verpflegung und Unterbringung der Soldaten gelegt, sagt Loss. "Der Wert liegt in der Masse, nicht in der Klasse", führt der Experte weiter aus. Das schreibt auch das russische Exil-Magazin "Meduza". In einem Bericht aus dem Mai zitiert das Nachrichtenportal einen Insider aus dem russischen Verteidigungsministerium, laut dem die Ausrüstung der Soldaten "verrottet" sei.

Doch nicht nur das Material ist ein Problem. Auch die russischen Soldaten seien nicht adäquat für den Kriegseinsatz ausgebildet, erklärt Rafael Loss. Vor dem Überfall auf die Ukraine habe die russische Armee zu etwa 80 Prozent aus Wehrdienstleistenden bestanden. Diese Menschen seien allerdings nur wenige Jahre bei der Armee, "weshalb sie nicht in die Details der komplexen Militärsysteme einsteigen können", so Loss.

Experte: "In Russlands Armee herrscht ein System der Gewalt"

Und noch ein Problem macht der Experte aus: Innerhalb der Armee existiert ein streng hierarchisches System der Gewalt. Dem sind vor allem Wehrdienstleistende schonungslos ausgesetzt. In einem Artikel im Fachmagazin "Foreign Policy" heißt es, dass diese Gewalt gegen die eigenen Leute – auf Russisch "dedowschtschina" – bereits seit sowjetischen Zeiten eingesetzt werde. Das traumatisiere die Soldaten – und bringe ihnen bei, den von ihnen erlebten Schmerz auf den Feind zu übertragen.

Dedowschtschina funktioniere auch deshalb so effektiv, weil es kaum professionelle Menschenführung innerhalb der russischen Armee gebe, erklärt Rafael Loss. "Frisch eingezogene Wehrdienstleistende werden mit Soldaten zusammengewürfelt, die bereits in der zweiten Hälfte ihrer Grundausbildung sind." Das kreiere ein Machtgefälle, dessen Resultat hohe Raten an "Erpressung, Misshandlung, Mobbing, Selbstverletzung und sexualisierter Gewalt" seien.

Dieses Machtgefälle resultierte zumindest vor dem russischen Überfall auf die Ukraine in enorm hohen Suizidraten in der russischen Armee. "Vor dem Krieg gingen unabhängige NGOs davon aus, dass 44 Prozent aller Tode in den Streitkräften auf Selbsttötung zurückzuführen waren", erklärt Loss.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.

Die schlechte Behandlung der eigenen Leute scheint auch Kommandanten zu belasten. Einem Bericht des US-amerikanischen Thinktanks Institute for the Study of War (ISW) zufolge soll sich kürzlich der Leiter der 678. Kommunikationseinheit der russischen Luftstreitkräfte in einem Vorort von Moskau selbst getötet haben. Zuvor soll er sich mit seinen Vorgesetzten wegen der schlechten Behandlung seiner Untergebenen überworfen haben.

Loss erklärt, die Gewalt unter den Wehrdienstleistenden betreffe die Soldaten an der Front in der Ukraine allerdings nur bedingt. "Putin ist nicht daran gelegen, Wehrdienstleistende in die Kriegsmaschinerie zu werfen, weil das für ihn zu einem innenpolitischen Problem werden könnte", meint der Experte. "Die Drohnenaufnahmen von russischen Soldaten, die sich das Gewehr in den Mund stecken und abdrücken, sind nicht gleichzusetzen mit der strukturellen Gewalterfahrung von Wehrdienstleistenden in der Grundausbildung". Allerdings fehle hinsichtlich der Suizidrate von Soldaten in der Ukraine eine gesicherte Datenlage.