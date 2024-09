Auch nach seinem Besuch in den USA darf Wolodymyr Selenskyj die vom Westen gelieferten Atacms- und Storm-Shadow-Raketen nicht tief in russisches Gebiet feuern. Doch einen Hoffnungsschimmer gibt es für ihn. US-Präsident Joe Biden kündigte beim Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten an, dass er ihm mit anderen Waffen helfe. "Zur Verbesserung der ukrainischen Langstreckenschlagskapazitäten habe ich beschlossen, die Ukraine mit der Langstreckenmunition Joint Standoff Weapon (JSOW) auszustatten", hieß es in einer offiziellen Mitteilung.