"Die Erde ist der Himmel, Brüder"

Auf dem russischen Telegram-Kanal "Fighterbomber" wurde am Samstag ein Beitrag veröffentlicht, in dem von einer Sukhoi-34 "Abschied" genommen wurde. Neben einem Bild des Überschall-Mittelstreckenbombers, der eine tragende Säule der russischen Luftfahrtbemühungen in dem von Russland begonnenen Krieg war, stand: "Die Erde ist der Himmel, Brüder". Einen entsprechenden Bericht gab es auch auf dem pro-russischen Kanal "VDV for Honesty and Justice": "Dringend!!! Unsere Su-34 ist abgeschossen worden. Die Besatzung wurde getötet", hieß es dort.