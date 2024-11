Vor genau 1.001 Tagen, am 24. Februar 2022, hat Russland seinen großangelegten Angriff auf die Ukraine begonnen. Seitdem kämpfen beide Seiten mit nicht nachlassender Härte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Dienstag in Kiew: "Wir dürfen nicht zulassen, dass irgendjemand in der Welt an der Widerstandsfähigkeit unseres gesamten Staates zweifelt." Kremlsprecher Dmitri Peskow kündigte derweil in Moskau an, der russische Einsatz werde "weitergehen und abgeschlossen".