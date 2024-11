Finnland erwägt Kauf von Antipersonenminen

Selenskyj: Putin sabotiert Trumps Friedensbemühungen

22.55 Uhr: Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj bewertet den Angriff Russlands mit einer neuen Mittelstreckenrakete als Störfeuer gegen mögliche Friedensanstrengungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump . Selenskyj erinnerte in seiner abendlichen Videoansprache daran, dass Kremlchef Wladimir Putin bei seinem Besuch in Kasachstan erneut mit dem Einsatz dieser Rakete gedroht hat. "Putin will die Situation jetzt eskalieren lassen, damit Präsident Trump scheitert, damit er den Krieg nicht beenden kann", sagte Selenskyj. "Putin ist der Einzige, der für diesen Krieg verantwortlich ist, und der Einzige, der an den Krieg glaubt."

Frau in der Ukraine wegen Hochverrats verurteilt

21 Uhr: In der Ukraine ist am Donnerstag eine Frau aus der östlichen Region Donezk zu 15 Jahren Haft wegen Hochverrats verurteilt worden. Sie soll militärisch sensible Informationen an Russland übergeben haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. "Sie fotografierte Militäranlagen, stellte deren GPS-Koordinaten fest, gab deren genaue Adresse an und machte Screenshots von Google Maps", erklärte die Staatsanwaltschaft. Die so erlangten Daten habe sie "dem feindlichen Geheimdienst für die Zerstörung" (der Militäranlagen) übermittelt.