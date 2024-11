Schnellere und günstigere Produktion in der Ukraine

Die meisten der Länder haben laut Angaben von Beamten bereits einen Großteil der verfügbaren Waffen geliefert. Sie selbst verfügen über wenige große Rüstungsunternehmen oder können heimische Unternehmen nicht schnell genug zu der nötigen Produktion anregen. Auch Deutschland soll bereits Pläne in diese Richtung haben und nahm in der vergangenen Woche an einem Kooperationstreffen zwölf europäischer Länder teil.

Befürworter dieses Ansatzes betonen dem "Wall Street Journal" zufolge, ukrainische Rüstungsunternehmen könnten viele Systeme schneller und kostengünstiger herstellen als westliche Unternehmen. Ukrainische Firmen könnten ihre Ausrüstung zudem gezielter an die sich ändernden Bedürfnisse an der Front anpassen.

Ukrainische Produktion nur zu 30 Prozent ausgelastet

"Unabhängigkeit sichern und Entwicklung fördern"

Durch das Vorgehen soll die potenzielle Korruption bei Waffenkäufen eingeschränkt werden, die in der Vergangenheit bereits ein Problem in der Ukraine war. Die europäischen Regierungen überweisen das Geld zwar an die ukrainische Regierung, die es allerdings unmittelbar an die entsprechenden Firmen weiterleiten muss.