An mehreren Abschnitten der 1.200 Kilometer langen Frontlinie in der Ukraine rückt die russische Armee stetig vor. Ein Besuch vor Ort.

Sergey Panashchuk und Niklas Golitschek berichten aus Kramatorsk und Pokrowsk.

Mehr als eine Stunde dauert die Fahrt von Kramatorsk, der letzten ukrainischen Hochburg in diesem Abschnitt, zu einem der sogenannten medizinischen Stabilisierungspunkte nahe der Frontlinie bei Bachmut. Die Straßen sind voller Schlaglöcher, die Stimmung im umkämpften östlichen Donbass ist angespannt.

Mitten im Nirgendwo hält das Auto plötzlich an. Das Wichtigste beim Besuch des Stützpunktes ist, das Telefon in den Flugmodus zu schalten. Die Russen könnten das Signal zurückverfolgen, Aufklärungsdrohnen schicken – und den Ort angreifen, erklärt einer der ukrainischen Begleiter.

Der Stützpunkt liegt unterirdisch, aus Sicherheitsgründen. Hier retten mehr als zehn Ärzte und Krankenschwestern verwundeten ukrainischen Soldaten das Leben. Ihre Hauptaufgabe: Patienten stabilisieren, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht werden. Deshalb befinden sich die Standorte in unmittelbarer Frontnähe.

"Es kann ziemlich hart sein"

Die Räume sind mit modernen medizinischen Geräten ausgestattet. Auf den Tischen stapeln sich Medikamente, einige Bilder zieren die silberne Isolierwolle an den Wänden. Der Stabilisierungspunkt besteht aus zwei Stationen, eine für schwer verwundete Patienten und eine für die weniger akuten Fälle. Es ist eine Mischung aus Unfallklinik und Intensivstation.

Das Ärzteteam arbeitet wie ein Bienenschwarm: schnell und effektiv. Keine zehn Minuten dauert es, die Patienten zu versorgen und für den Transport vorzubereiten. Wie viele verwundete Soldaten täglich behandelt werden, lässt das Militär offen, aber ein Sanitäter sagt, dass "es ziemlich hart sein kann". Deshalb versuchten sie, sich auszuruhen und zu schlafen, wenn sie nicht im Einsatz sind. Die meiste Arbeit falle an, wenn es dunkel werde – dann sei es einfacher, die Patienten zu evakuieren.

In der Nacht aber ist außerhalb des Stützpunktes kein Licht erlaubt. Durch die Finsternis bietet sich kaum Orientierung. Am Auto schaltet ein Soldat das Licht seines Telefons ein, hockt sich hin und kontrolliert die Unterseite des Wagens.

Erst im Oktober wurde der Leiter der Kampfausbildung und taktischen Ausbildung der 5. Sturmbrigade verletzt, als sein Auto aufgrund einer daran befestigten Bombe explodierte. Daher sind nun alle vorsichtiger, bevor sie losfahren. Die Front ist nicht die einzige Bedrohung in Kramatorsk.

Artilleriegeschosse brauchen nur wenige Sekunden

Sie liegt etwa 25 Kilometer Luftlinie von Kramatorsk entfernt. Seit den ersten Kämpfen im Jahr 2014 wurde die Stadt zur Festung ausgebaut und dient als temporärer Verwaltungssitz der von Russland teilbesetzten Oblast Donezk. Die klobige, graue Sowjet-Architektur lässt die Industriestadt an trüben Herbsttagen noch trister erscheinen. Am Bahnhof erinnern zwei neu errichtete Luftschutzbunker die Passanten an die Gefahr, der sie hier ständig ausgesetzt sind.

Mutter sucht vermissten Soldaten: Vom Einsatz an der Südfront kam er nicht mehr zurück

Artilleriegeschosse brauchen nur wenige Sekunden, bevor sie die Stadt treffen – ohne Vorwarnung oder Alarm. Das Hauptziel der Russen ist das Industriegebiet. Die Trümmer im gesamten Stadtbild zeigen, dass auch zivile Objekte getroffen werden. Erst im August wurde bei einem Angriff auf ein Hotel ein Sicherheitsberater getötet, zwei Reuters-Journalisten wurden verletzt.

An fast jeder Ecke steht ein Luftschutzbunker. Da die russische Armee langsam in Richtung Kramatorsk vorrückt, lagern am Straßenrand noch immer sogenannte Tschechenigel – Panzerabwehrsperren aus Metallstangen. Trotzdem ist ein gewisser Alltag zurückgekehrt. Öffentliche Verkehrsmittel und Taxis fahren, Supermärkte, Cafés, Restaurants, Bankfilialen und Friseursalons haben geöffnet.

Brigadesprecher: "Russland macht Druck"