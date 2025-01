News folgen Artikel teilen

Die Ukraine erhält ein millionenschweres Waffenpaket der USA. Kanzler Olaf Scholz blockiert ein solches Hilfspaket wohl. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Scholz blockiert wohl Milliardenhilfen an die Ukraine

21.11 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz bremst nach Informationen des "Spiegel" weitere Waffenlieferungen an die Ukraine vor der Bundestagswahl am 23. Februar aus. Dem Bericht zufolge wollen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vor der Wahl zusätzliche Gelder in Höhe von etwa drei Milliarden Euro mobilisieren.

Seit dem Jahreswechsel sei der Plan der beiden Ministerien allerdings ins Stocken geraten. Demnach solle das Kanzleramt den beiden Häusern signalisiert haben, dass es die Idee für das zusätzliche Milliarden-Budget nicht mittrage.

Nach dem Ampel-Aus sollen Baerbocks und Pistorius' Ministerien begonnen haben, das Waffenpaket für die Ukraine zu schnüren. Drei Iris-T-Flugabwehrsysteme plus Munition, weitere Patriot-Lenkflugkörper, zehn Radhaubitzen und weitere Artilleriemunition sollen Teil der offenbar gestoppten Lieferung gewesen sein.

Musk äußert sich zuversichtlich zu Krieg in der Ukraine

20.15 Uhr: Der Tech-Milliardär und Vertraute des künftigen US-Präsidenten Doland Trump, Elon Musk, will sich im Gespräch mit AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel nicht konkret zu den Aussichten auf einen Frieden in der Ukraine äußern. "Das ist Sache von Präsident (Donald) Trump, er ist der oberste Befehlshaber", sagt Trump in dem Gespräch auf der Plattform X.

Er glaube aber, dass es einen Weg zu einer Lösung geben werde, sagt Musk. "Ich bin zuversichtlich, dass das gemacht werden kann."

Selenskyj: Verbündete müssen angesichts Trump-Präsidentschaft enger zusammenarbeiten

13.23 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Unterstützer der Ukraine angesichts des bevorstehenden Regierungswechsels in den USA zu einer engeren Zusammenarbeit aufgefordert. Mit der Vereidigung von Donald Trump als US-Präsident am 20. Januar "beginnt ein neues Kapitel für Europa und die ganze Welt", sagt Selenskyj beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein.

Mit Trumps Amtsantritt beginne "eine Zeit, in der wir noch mehr zusammenarbeiten, uns noch mehr aufeinander verlassen und gemeinsam noch bessere Ergebnisse erzielen müssen", sagt der ukrainische Präsident.

Rutte warnt in Ramstein vor China, Iran und Nordkorea

13.17 Uhr: Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe dafür geworben, das Land weiter entschlossen in seinem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen. "Wir müssen alles tun, um sicherzustellen, dass die Ukraine in Bezug auf Ausbildung und Ausrüstung das bekommt, was sie benötigt, um den Kampf fortzusetzen und zu bestehen", sagte Rutte am Rande der Beratungen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Es sei entscheidend, die Ukraine in die bestmögliche Position zu bringen, damit diese irgendwann einmal auf eigene Initiative Verhandlungen zur Lösung des Konflikts beginnen könne.

Sollte bei solchen Verhandlungen kein gutes Abkommen herauskommen, werde dies auch in China, Nordkorea und im Iran wahrgenommen werden, warnte Rutte mit Blick darauf, dass diese Länder durch einen Erfolg Russlands in der Ukraine gestärkt werden könnten. In dem Krieg gehe es nicht nur um die Ukraine, sondern auch um den geopolitischen Kontext.

Selenskyj bittet um Geld für ukrainische Drohnenproduktion