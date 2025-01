Trump setzt US-Hilfen aus – Ukraine bangt um Unterstützung

Putin schmeichelt Trump: "Dein Sieg wurde gestohlen"

Transnistrien fordert Gas von Moldau

1.10 Uhr: Der selbst ernannte Präsident der prorussischen abtrünnigen Region Transnistrien, Wadim Krasnoselsky, fordert, dass Moldau "künstliche Verzögerungen" bei Gaslieferungen beenden solle. Die Bewohner der Region kämpfen mitten im Winter mit täglichen, stundenlangen Stromabschaltungen. Transnistrien hatte bisher Gaslieferungen aus Russland erhalten, die durch die Ukraine geleitet wurden. Die Behörden in Kiew haben sich aber geweigert, eine Transitvereinbarung für russisches Gas zu verlängern. Krasnoselsky warnte, das noch in der Gasleitung vorhandene Gas werde in den nächsten Tagen aufgebraucht sein. Der Ministerpräsident von Moldau, Dorin Recean, erklärte dazu, das Problem könne nur behoben werden, wenn der russische Gasproduzent Gazprom seine am 1. Januar eingestellten Lieferungen an Moldau wieder aufnehme oder Transnistrien für Gas aus Europa bezahle.