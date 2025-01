Bayern-Boss: Supertalent will weg

Nordkorea plant Lieferung mächtiger Geschütze und neuer Truppen an Russland. Klitschko beschwert sich beim ukrainischen Präsidenten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Klitschko beschwert sich bei Selenskyj

22.30 Uhr: Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat sich in einer Videobotschaft an Präsident Wolodymyr Selenskyj über die Einmischung der Militäradministration in die Angelegenheiten der Stadtverwaltung beklagt. "Während Sie als Oberbefehlshaber auf den Krieg und die Verteidigung der Ukraine fokussiert sind, beschäftigen sich Leute aus Ihrer Umgebung mit politischen Intrigen", sagte Klitschko.

Diese Prozesse hätten inzwischen ein kritisches Niveau erreicht, destabilisierten die Verwaltung und "stellen eine Bedrohung für den Lebensunterhalt der Hauptstadt dar", führte Klitschko aus.

Selenskyj hatte zum Jahreswechsel den Chef der Militärverwaltung von Kiew ausgewechselt. Er ersetzte Serhij Popko durch Tymur Tkatschenko, der zuvor Vizeminister für Fragen der strategischen Industriesektoren war. Militärische Erfahrung besitzt Tkatschenko nicht, doch der neue Militärgouverneur hatte vor wenigen Tagen in seinem Telegramkanal schnelle und umfassende Veränderungen in Kiew angekündigt. Dabei wollte er als Erstes die Leiter der Stadtbezirksverwaltungen austauschen. Er berief sich dabei auf die angebliche Zustimmung von Selenskyj.

Ukraine: Russische Pläne bei Kursk erobert

21.10 Uhr: Ukrainische Truppen haben bei einer Operation in der russischen Region Kursk Dokumente und Geräte sichergestellt, die möglicherweise wertvolle Informationen über Moskaus Militär enthalten. Die Spezialkräfte des 8. Regiments der Ukraine führten nach eigenen Angaben einen Einsatz durch, bei dem sieben russische und zwei nordkoreanische Soldaten getötet wurden. Ukrainische Medien berichten von erbeuteten "Trophäen", die Kyjiw dabei helfen könnten, das eroberte Gebiet zu halten und möglicherweise in Verhandlungen einzusetzen.

Laut einer Mitteilung der ukrainischen Spezialkräfte wurden bei der Operation russische Stellungen geräumt und dem Feind erhebliche Verluste zugefügt. Die erbeuteten Dokumente und Kommunikationsgeräte könnten Hinweise auf die Bewegungen und Pläne der russischen Streitkräfte liefern.

Haushaltsausschuss will mehr Geld für die Ukraine

22.10 Uhr: Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat Finanzminister Jörg Kukies (SPD) aufgefordert, zusätzliche Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von drei Milliarden Euro zu bewilligen. Union und FDP setzten sich am Mittwochabend mit diesem Antrag überraschend durch. Ermöglicht wurde der Beschluss durch Enthaltung von SPD und Grünen, während Linke und AfD nach Angaben von Ausschussmitgliedern dagegen stimmten. "Wir gehen nun davon aus, dass wir alsbald die Vorlage auch bekommen", sagte Unions-Chefhaushälter Christian Haase der Nachrichtenagentur Reuters. FDP-Chefhaushälter Otto Fricke sagte Reuters: "Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, die Menschen in der Ukraine vor den russischen Drohnen und Raketenangriffen besser zu schützen."

Frankreich lädt Außenminister zu Ukraine-Konferenz ein

16 Uhr: Frankreich hat die Außenminister der Ukraine, Deutschlands, Polens, Italiens, Spaniens, Großbritanniens, der EU und der USA für den 12. Februar zu Gesprächen über den Krieg eingeladen. Das teilen Diplomaten mit. Unklar war zunächst, ob der neue US-Außenminister Marco ob Rubio an den Gesprächen teilnehmen werde, sagten die Diplomaten.

Nordkorea liefert mächtige Kanonen an die Frontlinie der Ukraine

9.30 Uhr: Nordkorea bereitet die Lieferung von mehr als 100 Artilleriesystemen an Russland vor. Die 170-mm-Haubitzen des Typs M1989 Koksan, die ursprünglich für den Fall eines Konflikts mit Südkorea dafür designt wurden, Seoul anzugreifen, zählen zu den reichweitenstärksten Militärsystemen weltweit und sollen nun im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt werden.

Kyrylo Budano, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, sagte, Pjöngjang bereite sich darauf vor, die Zahl der in die Grenzregion Kursk entsandten Artilleriesysteme zu verdoppeln. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die durch zahlenmäßig hohe Verluste gezeichneten nordkoreanischen Truppen in der Region Kursk teilweise von der Frontlinie abgezogen wurden und sich neu gruppieren sollen. Zudem wird auch mit einer erneuten Entsendung nordkoreanischer Truppen für den Einsatz in der Ukraine gerechnet.