Erste französische Kampfjets in der Ukraine eingetroffen

Die ersten französischen Mirage-2000-Kampfjets sind in der Ukraine eingetroffen. Die Piloten wurden in Frankreich ausgebildet.

Der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu erklärte auf X, dass die ersten Mirage 2000 in der Ukraine eingetroffen seien. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte am 6. Juni letzten Jahres Pläne zur Übergabe einer unbestimmten Anzahl dieser Jäger angekündigt. "Mit ukrainischen Piloten, die mehrere Monate in Frankreich ausgebildet wurden, werden sie nun helfen, den Himmel über der Ukraine zu verteidigen", fügte Lecornu hinzu.