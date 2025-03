Friedensplan nach dem Ukraine-Gipfel Macron und Starmer stellen Plan für Waffenruhe vor

Von afp Aktualisiert am 02.03.2025 - 22:28 Uhr

Einen Monat sollen alle Waffen in der Ukraine schweigen, so der Plan, der in London und Paris entwickelt wurde. (Quelle: Russian Defence Ministry/imago-images-bilder)

Einen Monat Waffenstillstand - mit diesem Vorschlag versuchen Emmanuel Macron und Keir Starmer offenbar gemeinsam, die Initiative in der Ukraine-Krise zu übernehmen.

Diesen Plan bestätigte der französische Präsident am Abend im Interview mit der Zeitung "Le Figaro". Entsprechende Verhandlungen hatten beide Staatsmänner bereits vor Beginn des Ukraine-Gipfels in London angekündigt. In der Vergangenheit hatten sich Macron wie Starmer auch schon bereiterklärt, eine Waffenruhe in der Ukraine mit Truppen aus beiden Ländern sichern zu wollen.

Europa will zurück an den Verhandlungstisch

Zuletzt hatte es so ausgesehen, dass Europa in der Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine keine große Rolle mehr spielen kann. Der rasante Kurswechsel von US-Präsident Donald Trump im Ukraine-Krieg hatte Washington und Moskau wieder näher aneinander rücken lassen – Europa drohte außen vor zu bleiben. Macron und Starmer versuchen mit ihrer Initiative, Europa zurück an den Verhandlungstisch zu bringen.

Emmanuel Macron glaubt offenbar nicht an einen zwischen US-Amerikanern und Russen ausgehandelten Waffenstillstand: Er ist davon überzeugt, dass Russlands Präsident Wladimir Putin versuchen wird, die Ukraine zu entmilitarisieren. Als Alternative legten er und Starmer den Plan eines Waffenstillstands vor, der "in der Luft, auf den Meeren und für die Energieinfrastruktur" gelten soll.

Vorstoß zur Waffenruhe im Ukraine-Krieg: "Können sie messen"

Der Vorteil, so Macron: "Wir können sie messen." Die Länge der Frontlinie zwischen den ukrainischen und den russischen Einheiten sei in etwa so lang wie die Strecke zwischen Paris und Budapest, so Macron weiter. Im Falle eines Waffenstillstands sei es schwierig zu überprüfen, ob die Frontlinien verletzt würden. Eine Waffenruhe aber sei überprüfbar.

Die Stationierung von Friedenssoldaten sei erst ein zweiter Schritt, so Macron weiter. "In den kommenden Wochen werden sich keine europäischen Truppen auf ukrainischem Boden befinden", versicherte er: "Wir wollen den Frieden. Wir wollen ihn nicht um jeden Preis, ohne Garantien."

Nach Ukraine-Gipfel: Merz dankt Macron und Starmer ausdrücklich