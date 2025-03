Die USA haben sowohl die Militärhilfe für die Ukraine als auch den Austausch von Geheiminformationen zunächst ausgesetzt. Das hat bereits jetzt schwerwiegende Folgen. "Als Ergebnis dieser Pause gibt es Hunderte von toten Ukrainern", sagte ein namentlich nicht genannter ukrainischer Militärangehöriger dem US-Magazin "Time". Die Quelle wollte nicht sagen, wo genau es die Toten gegeben hat. Die Ukraine kann anfliegende Raketen und Drohnen nicht mehr so früh wie bisher erkennen. Zuvor hatten die USA vor Angriffen gewarnt.

In der Umgebung von Kursk, wo die Ukraine einen Vorstoß unternommen hatte und nun versucht, verbliebenes Gelände zu verteidigen, sollen die Konsequenzen von Trumps Entscheidungen besonders spürbar sein. Russland hat ukrainische Versorgungslinien unterbrechen können, wie unter anderem Daten der ukrainischen Bloggergruppe "Deep State" zeigen. "Wenn wir nichts tun, wird das enorme Konsequenzen haben", sagte der Mitbegründer von "Deep State", Roman Pogorily, am Dienstag gegenüber lokalen Medien. Die Hauptversorgungslinie für die ukrainischen Truppen, die in Kursk operieren, sei nun "unter ständigem Beschuss", fügte er hinzu. "Es ist unmöglich, sich auf ihr normal zu bewegen."