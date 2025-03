Mögliches Kriegsende Insider: Putin legt den USA Maximalforderungen vor

Von t-online , cc 13.03.2025 - 05:06 Uhr

Strenger Herrscher: Putin bei einer seiner Audienzen mit russischen Gebietsgouverneuren.

Gespräche über eine 30-tägige Waffenruhe in der Ukraine laufen. Doch Insidern zufolge hat Wladimir Putin kein Interesse daran. Er will etwas ganz anderes.

Nach der Zustimmung Kiews zu einem US-Vorschlag für eine 30-tägige Waffenruhe in der Ukraine hat US-Präsident Donald Trump Unterhändler nach Russland entsandt. Diese seien bereits auf dem Weg nach Moskau, sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus. Er "hoffe", dass der russische Präsident Wladimir Putin einer Waffenruhe zustimme, sagte Trump am Mittwoch. Das Weiße Haus erklärte, der US-Sondergesandte Steve Witkoff werde noch in dieser Woche für Gespräche über eine Waffenruhe nach Moskau reisen.

Unterdessen hat Russland Insidern zufolge den USA eine Liste mit Bedingungen für ein Ende des Ukraine-Krieges vorgelegt. Der genaue Inhalt ist allerdings nicht bekannt, wie die beiden mit den Vorgängen vertraute Personen sagen. Die Forderungen seien eher breit angelegt und den bereits früher geäußerten ähnlich. Dazu gehört, dass die Ukraine kein Nato-Mitglied wird, in der Ukraine keine ausländischen Truppen stationiert werden und die Ukraine territoriale Zugeständnisse an Russland macht. Von der russischen Botschaft in Washington und vom US-Präsidialamt war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Wie die "Washington Post" unter Berufung auf das Dokument einer russischen Denkfabrik berichtet, soll das Putin-Regime derzeit fieberhaft daran arbeiten, die US-Regierung unter Donald Trump zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Demnach habe man mit der Wahl des US-Präsidenten eine einzigartige Chance erkannt, nicht nur die ukrainische Regierung zu stürzen, sondern auch einen tiefen Keil in die westliche Verteidigungsallianz zu treiben. Es gehe nun nicht mehr nur darum, den Krieg in der Ukraine zu gewinnen, sondern die Beziehungen zu den USA zu normalisieren, die Sanktionen gegen Russland loszuwerden und die Nato untüchtig zu machen, heißt es demnach in dem Geheimpapier.

Diplomat: Putin wird sich als "echter Freund Trumps" inszenieren

In dem Dokument, das im Februar von einer einflussreichen Moskauer Denkfabrik verfasst wurde, die dem russischen Geheimdienst (FSB) nahesteht, werden Maximalforderungen Russlands für ein Ende des Konflikts in der Ukraine dargelegt. Demnach solle Putin die vorläufigen Pläne von Präsident Donald Trump für ein Friedensabkommen innerhalb von 100 Tagen als "unmöglich" zurückweisen. Stattdessen sollten sich die russischen Verhandler auf die Position verständigen, dass "eine friedliche Lösung der Ukraine-Krise nicht vor 2026 möglich ist". Offenbar herrscht in Moskau der Eindruck, dass, je länger der Krieg dauert, dies von Vorteil für die russische Autokratie sein könnte.

So soll eines der Ziele, mit denen Russland mit den USA verhandeln wolle, darin bestehen, die derzeitige ukrainische Regierung durch eine prorussische, Putin-freundliche Marionettenregierung zu ersetzen. Auch solle die ukrainische Armee weitgehend entwaffnet werden. Den Plan, europäische Friedenstruppen in der Ukraine zu stationieren, soll das Putin-Regime demnach ebenfalls rundweg ablehnen in den Verhandlungen mit der Trump-Delegation.