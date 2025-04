Baerbock weist auf CDU-Äußerungen zu weitreichenden Waffen hin

Zugleich hatte Merz damals gewarnt, Deutschland dürfe sich nicht in den Krieg in der Ukraine hineinbegeben. "Deutschland darf nicht Kriegspartei werden", sagte er. Der geschäftsführende Kanzler Olaf Scholz (SPD) lehnt eine Taurus-Lieferung an die Ukraine strikt ab, weil er fürchtet, dadurch könne Deutschland in den Krieg hineingezogen werden.