Russische Soldaten feuern ein Geschütz ab. Ein Gesandter von Donald Trump will die Ukraine in überwachte Zonen aufteilen. (Quelle: IMAGO/Sergey Bobylev/imago)

Sollte die Ukraine in Zonen aufgeteilt werden, in denen russische und westliche Soldaten Verantwortung übernehmen? Ein solcher Vorschlag kommt von einem Trump-Gesandten.

Der von US-Präsident Donald Trump eingesetzte Unterhändler Keith Kellogg hat mit einem Vorschlag für die Zukunft in der Ukraine für Aufsehen gesorgt. In einem Interview mit der britischen Times hatte er von Zonen gesprochen, "wie einst in Berlin nach dem Krieg". Diese könnten in einem Friedensvertrag festgelegt werden. "Man könnte es fast ähnlich wie in Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg aussehen lassen, als es eine russische Zone, eine französische Zone, eine britische Zone und eine US-Zone gab", zitierte ihn die "Times".