Ukraine schlägt offenbar demilitarisierte Zone vor

Aktualisiert am 07.05.2025 - 20:42 Uhr Lesedauer: 13 Min.

Der Internetzugang in Moskau ist für Tage eingeschränkt. Derweil hängen zahlreiche Menschen an russischen Flughäfen fest. Alle Entwicklungen im Newsblog.

US-Beauftragter: Ukraine schlägt demilitarisierte Zone vor

Der Ukraine-Beauftragte von US-Präsident Donald Trump , Keith Kellogg, berichtet von angeblichen Kiewer Vorschlägen für einen Waffenstillstand – darunter einer entmilitarisierten Zone entlang der Front. Die Ukraine sei zu einem Einfrieren der Kämpfe mit Russland in den derzeitigen Positionen und zur Einrichtung eines 30 Kilometer breiten Sicherheitsstreifens bereit, sagte der Ex-General dem TV-Sender Fox News.

"Was sie den Russen eigentlich sagen: Wir ziehen uns um 15 Kilometer zurück, zieht ihr euch auch um 15 Kilometer zurück! Dann haben wir eine 30-Kilometer-Zone, die man überwachen kann", gab Kellogg die angebliche Kiewer Position wieder. Ein weiterer Vorschlag sei, dass europäische Länder wie Frankreich , Großbritannien , Deutschland und andere den Luftraum westlich des Flusses Dnipro überwachen sollten.

Aus der Ukraine gab es für diese Angaben keine Bestätigung. In Moskau sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, Russland habe von den Amerikanern nichts zu einem ukrainischen Vorschlag für eine demilitarisierte Zone gehört.

Polen möchte deutsches Patriot-Abwehrsystem länger nutzen

Polen möchte das deutsche Patriot-Raketenabwehrsystem zum Schutz des Flughafens Rzeszow im Südosten des Landes noch länger nutzen. Er habe Bundeskanzler Friedrich Merz darum gebeten, sagt der polnische Ministerpräsident Donald Tusk in Warschau nach einem Treffen. Er dankt Deutschland, sehr schnell für zurückgezogene US-Patriot-Systeme eingesprungen zu sein. Merz betont, dass auch die deutsche Marine und Luftwaffe zum Schutz des Nato-Partners Polen eingesetzt seien.

Chinas Staatschef Xi in Moskau: Treffen mit Putin

Weltkriegsgedenken und bilaterale Gespräche: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist zu einem viertägigen Besuch in Moskau eingetroffen. Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Die wichtigsten bilateralen Begegnungen mit Russlands Präsident Wladimir Putin sind für Donnerstag geplant.

Am Freitag soll Xi dann der ranghöchste Staatsgast bei der Militärparade sein, die an den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland und das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren erinnert.

Wadephul: Europa wird Ukraine mit allen Mitteln unterstützen

Der neue deutsche Außenminister Johann Wadephul hat zu Beginn seiner Amtszeit klare Worte in Richtung Ukraine und Russland gerichtet. "Die Ukraine kann sich auf Europa verlassen und jeder in Moskau muss wissen, dass er mit uns rechnen muss", sagte der CDU-Politiker bei einem informellen EU-Außenministertreffen in der polnischen Hauptstadt Warschau. "Europa wird diese Ukraine verteidigen und unterstützen mit allen Mitteln."