Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine erhält eine Milliarde Euro aus russischen Vermögen

Von t-online Aktualisiert am 09.05.2025 - 15:07 Uhr Lesedauer: 22 Min.

Produktion ukrainischer Aufklärungsdrohnen: Das Geld aus russischen Vermögenswerten soll in die ukrainische Rüstungsproduktion fließen. (Quelle: Mykhaylo Palinchak)

News folgen Artikel teilen

Die EU leitet eingefrorenes russisches Geld in die Ukraine. Trump bittet Erdoğan, im Konflikt zu vermitteln. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Für Rüstungsindustrie: EU sagt Ukraine russische Vermögenswerte zu

Die EU hat ukrainischen Rüstungsunternehmen eine Milliarde Euro aus den Erlösen eingefrorener russischer Vermögenswerte zugesagt, um das Land im Krieg gegen Moskau weiter zu unterstützen. "Wir haben soeben eine Milliarde Euro für die ukrainische Verteidigungsindustrie verfügbar gemacht, damit die Ukraine sich besser verteidigen kann", sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Freitag bei einem Treffen der EU-Außenminister in der westukrainischen Stadt Lwiw. Die Mittel sollen demnach die Verteilungsfirmen direkt unterstützen.

Frankreich wird seinerseits Einnahmen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten nutzen, um die Wartung von rund 60 in Frankreich hergestellten und an die Ukraine gelieferten Caesar-Haubitzen zu finanzieren, wie der französische Außenminister Jean-Noël Barrot erklärte. "Durch die Mobilisierung von Einnahmen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten wird Frankreich in der Lage sein, die weitere Wartung der Caesar-Kanonen sicherzustellen, die es der Ukraine zur Abwehr russischer Angriffe geliefert hat", erklärte Barrot.

"Wir wollen Frieden, und heute steht dem Frieden nur noch Moskau im Weg, das unter dem Namen Wladimir Putin auftritt", fügte Barrot mit Blick auf den russischen Präsidenten hinzu. Die EU-Außenminister hatten bei dem Treffen zuvor bereits grünes Licht für die Einrichtung eines Sondertribunals zum russischen Angriffskrieg gegeben. Der Westen hat wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 rund 300 Milliarden Euro an Vermögenswerten der russischen Zentralbank eingefroren, die größtenteils in Europa liegen. Die EU hat beschlossen, die Zinserlöse daraus zur Finanzierung der Unterstützung der Ukraine zu verwenden. Moskau verurteilte dies als Diebstahl.

Ukrainische Militär versucht angeblich, nach Russland einzudringen

Die Ukraine hat russischen Angaben zufolge mehrere Versuche unternommen, die Grenze zu Russland in den Regionen Kursk und Belgorod zu durchbrechen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Interfax und zitiert das russische Verteidigungsministerium.

Die Angriffe haben demnach während der dreitägigen, von Russland einseitig ausgerufenen Waffenruhe stattgefunden. Umgekehrt wirft die Ukraine Russland wiederholte Verletzungen der Waffenruhe vor, was Moskau dementiert.

Ukraine nimmt mutmaßliche Spione fest

In der Ukraine hat der Inlandsgeheimdienst SBU zwei mutmaßliche ungarische Spione festgenommen, die unter anderem Informationen über Standorte von Luftabwehrsystemen gesammelt haben sollen. Die Spione seien in der an Ungarn grenzenden westukrainischen Region Transkarpatien tätig gewesen, teilte der Geheimdienst am Freitag mit.

"Zum ersten Mal in der Geschichte der Ukraine hat der Inlandsgeheimdienst ein ungarisches Militärgeheimdienstnetzwerk aufgedeckt, das Spionageaktivitäten zum Nachteil unseres Staates unternommen hat", schrieb der SBU im Onlinedienst Telegram.

Bei den Festgenommenen handelt es sich den Angaben zufolge um einen 40-jährigen Mann und eine Frau, die einem ungarischen Geheimdienstoffizier unterstanden. Beide waren früher Soldaten. Ihnen drohen nun lebenslange Haftstrafen. Laut SBU hatte der Mann von dem ungarischen Offizier Geld erhalten und versucht, mindestens zwei Menschen als Informanten zu rekrutieren. Nach der letzten offiziellen Zählung im Jahr 2001 lebten in der ukrainischen Region Transkarpatien etwa 150.000 ethnische Ungarn.

Trump bittet Erdoğan im Konflikt zu vermitteln