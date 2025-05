Dmitri Peskow: Der Kremlsprecher will ein russisches Memorandum erst am Montag überreichen. (Quelle: Alexei Nikolsky/AP/dpa/dpa-bilder)

Russland will am Montag mit der Ukraine verhandeln, doch Kiew hat noch eine Bedingung. Aus den USA kommt vorerst kein Druck auf Moskau – aus Rücksicht auf die Gespräche.

Russland hat ein weiteres Treffen mit der Ukraine vorgeschlagen, doch ob es dazu kommt, ist weiterhin unklar. Die russische Regierung will am Montag in Istanbul erneut mit ukrainischen Vertretern über eine Waffenruhe sprechen. Der Vorschlag liegt seit Tagen vor, bislang ohne formelle Antwort aus Kiew. Zwar erklärte sich die Ukraine grundsätzlich bereit, verlangt jedoch vorab Einsicht in ein russisches Positionspapier. Moskau lehnt das ab und bezeichnet die Forderung als "nicht konstruktiv".