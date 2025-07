Aktualisiert am 28.07.2025 - 09:20 Uhr

Aktualisiert am 28.07.2025 - 09:20 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Audi-Logo an Firmengebäude: Die Gewinne des Autobauers sind enorm eingebrochen. (Quelle: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hahne)

US-Zölle , Kosten für den Konzernumbau und schwache Geschäfte in China haben den Gewinn von Audi im ersten Halbjahr einbrechen lassen. Mit 1,3 Milliarden Euro fiel der Überschuss zum Vorjahreszeitraum um 37,5 Prozent geringer aus, wie der zu VW gehörende Teilkonzern mitteilte, dem auch Bentley und Lamborghini angehören.

Es ist bereits das dritte Mal in Folge, dass das erste Halbjahr im Vorjahresvergleich deutlich schlechter ausfällt. Noch 2022 hatten die Ingolstädter 4,4 Milliarden Euro Gewinn ausgewiesen. Die Zahlen zum operativen Geschäft von Audi hatte vor dem Wochenende bereits der VW-Konzern mitgeteilt.

Unternehmen gibt Zollkosten nicht an Kunden weiter

Zudem senkt Audi auch seine Prognose für das laufende Jahr. Die Umsatzerwartung schrumpfte um 2,5 Milliarden auf 65 bis 70 Milliarden Euro und auch die Rendite wird ein gutes Stück niedriger erwartet. Allerdings ist dabei die Zolleinigung der EU mit den USA noch nicht berücksichtigt. Diese sei aktuell in Bewertung, hieß es. Noch habe man keine Details und nichts Schriftliches, sagte Finanzchef Jürgen Rittersberger. Grundsätzlich freue man sich aber, dass es jetzt Planbarkeit gebe.

Alleine die im Frühjahr erhöhten US-Zölle haben Audi im ersten Halbjahr mit rund 600 Millionen Euro belastet, wie Rittersberger sagte. Audi, das anders als Konkurrent BMW kein eigenes Werk in den USA hat, hatte die durch die Zölle entstandenen Zusatzkosten nicht an seine Kunden in den USA weitergegeben, ein solcher Schritt ist allerdings kostspielig. Wie es hier weitergehen soll, sagte Rittersberger noch nicht. Man werde versuchen, hier den richtigen Kompromiss zwischen Preis und Volumen zu finden.