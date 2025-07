Gespräche zwischen Russland und Ukraine enden nach einer Stunde

Unterhändler aus Moskau und Kiew haben sich vor dem Hintergrund der russischen Invasion in der Ukraine zu Verhandlungen in der Türkei getroffen. Das Treffen im Istanbuler Ciragan-Palast war nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass nach weniger als einer Stunde beendet. Ergebnisse waren zunächst nicht bekannt.

Die Delegationen der Ukraine und Russland sind am Mittwoch zu ihrer dritten Runde direkter Gespräche in Istanbul aufgebrochen. Die russische Delegation sei in Richtung Türkei unterwegs, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, der allerdings die Erwartungen an die Gespräche dämpfte. Die Gespräche seien "sehr schwierig", sagte Peskow. In Kiew teilte ein hochrangiger Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP mit, dass die ukrainische Delegation "unterwegs" nach Istanbul sei.