Newsblog zum Ukraine-Krieg Delegationen auf dem Weg zu Beratungen in Istanbul

Von t-online Aktualisiert am 23.07.2025 - 13:52 Uhr Lesedauer: 8 Min.

Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul (Archivbild): Beide Seiten wollten am Mittwochabend erneut mit Unterredungen beginnen. (Quelle: IMAGO/Ramil Sitdikov/imago)

Die Ukraine muss den Verlust einer wichtigen Waffe melden. Russland hat zugesagt, am Mittwoch mit Kiew zu verhandeln. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Kiew und Moskau entsenden ihre Delegationen nach Istanbul

Die Delegationen der Ukraine und Russland sind am Mittwoch zu ihrer dritten Runde direkter Gespräche in Istanbul aufgebrochen. Die russische Delegation sei in Richtung Türkei unterwegs, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, der allerdings die Erwartungen an die Gespräche dämpfte. Die Gespräche seien "sehr schwierig", sagte Peskow. In Kiew teilte ein hochrangiger Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP mit, dass die ukrainische Delegation "unterwegs" nach Istanbul sei.

Es sind die ersten direkten Gespräche zwischen beiden Ländern seit sechs Wochen. In den ersten beiden Runden im Mai und Juni war unter anderem über einen Austausch von Kriegsgefangenen beider Länder gesprochen worden.

Die neue Gesprächsrunde sollte am Mittwochabend starten. Dabei werde es vor allem um Fragen im Zusammenhang mit Entwürfen von Memoranden gehen, die im Juni zwischen beiden Seiten ausgetauscht worden waren und ihre Forderungen enthalten, sagte Kreml-Sprecher Peskow. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor gesagt, es solle bei den Gesprächen um weitere Gefangenenaustausche sowie die Rückkehr von nach Russland verschleppten ukrainischen Kindern gehen. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump den Druck auf Moskau erhöht und neue Sanktionen angedroht, falls es auf dem Weg zu einem Waffenstillstand nicht innerhalb von fünfzig Tagen zu Fortschritten komme.

Pistorius fordert "wasserdichte Zusagen" für Patriots von den USA

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) fordert von den USA "wasserdichte Zusagen" für die Lieferung von Patriot-Flugabwehrsystemen. "Unsere Erwartung ist, dass die Nato dann noch einmal auf die USA zugeht und dem Hersteller der Patriot-Systeme klarmacht, dass die Länder, die abgeben, innerhalb von wenigen Monaten mit neuen Systemen versorgt werden müssen", sagte er dem "Spiegel". Lesen Sie hier mehr dazu.

Ukraine will KI-Drohnenabwehr entwickeln

Die Ukraine hat gemeinsam mit dem dänischen Rüstungskonzern Terma ein Projekt zur Entwicklung eines KI-basierten Drohnenabwehrsystems gestartet. Ziel der Kooperation sei es, ein kostengünstiges und autonomes System zu schaffen, das feindliche Drohnen aufspüren, verfolgen und neutralisieren kann. Lesen Sie hier mehr dazu.

Ukraine verliert ersten Mirage-Jet durch technischen Defekt

Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ihren ersten aus Frankreich gelieferten Kampfjet vom Typ Mirage 2000 bei einem Unfall verloren. "Leider haben wir unser Kampfflugzeug verloren. Ein französisches Flugzeug, sehr effektiv, einer unserer Mirage-Jets", sagte Selenskyj in einer Ansprache am Mittwochmorgen. "Der Pilot konnte sich in Sicherheit bringen und das Flugzeug wurde nicht von den Russen abgeschossen", fügte der Präsident hinzu.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, der Pilot habe einen Ausfall der Flugausrüstung gemeldet. "Er handelte dann kompetent, wie es in einer Krisensituation zu erwarten ist, und konnte sich erfolgreich mit dem Schleudersitz retten", hieß es weiter. Der Vorfall ereignete sich laut Luftwaffe am Dienstagabend bei einem Flugeinsatz. Demnach gab es keine Todesopfer am Boden.

Selenskyj rechtfertigt Einschränkungen der Antikorruptionsbehörden