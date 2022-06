"Für Schnellschüsse eignet sich Atomkraft denkbar schlecht"

Weil die Bundesrepublik einen konkreten Ausstiegsplan besitzt?

Genau. Seit der ersten rot-gr├╝nen Bundesregierung unter Gerhard Schr├Âder existiert ein verbindlicher Fahrplan f├╝r den Atomausstieg ÔÇô also im Prinzip seit mehr als zwei Jahrzehnten. In der Bundesrepublik k├Ânnen wir also bald einen sauberen Schlussstrich unter das Thema Atomkraft ziehen. In L├Ąndern wie Frankreich, Gro├čbritannien, den USA und Japan wird die Frage, was mit den in die Jahre gekommenen Atomkraftwerken geschehen soll, noch reichlich Zeit, Geld und Nerven kosten.

Nun aber hat Russland uns den Gashahn zumindest teilweise zugedreht, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. W├╝rde ein Weiterbetrieb nicht doch ein wenig Entlastung bringen?

Gaskraftwerke k├Ânnen flexibel je nach Bedarf ans Netz gehen. Atomkraftwerke sind dagegen Grundlast ÔÇô sie laufen am besten 24 Stunden am Tag. Es ist kein Zufall, dass Kernenergie in einer Zeit der Planungseuphorie entstand, denn sie braucht Planungssicherheit an vielen kleinen und gro├čen Punkten. F├╝r Schnellsch├╝sse eignet sich die Atomkraft denkbar schlecht. Improvisationstheater ist auf der B├╝hne ganz nett, aber in der Energiepolitik hat sie keinen Platz.

Frank Uek├Âtter, Jahrgang 1970, lehrt Geschichte und geisteswissenschaftliche Umweltforschung an der Universit├Ąt Birmingham. 2020 ver├Âffentlichte der Historiker sein Buch "Im Strudel. Eine Umweltgeschichte der modernen Welt", gerade erschien "Atomare Demokratie. Eine Geschichte der Kernenergie in Deutschland".

Die drei besagten deutschen Kernkraftwerke sind nicht mehr die j├╝ngsten. Bis zu welchem Alter kann man bei Atomkraftwerken ├╝berhaupt noch von "sicher" sprechen?

Das ist eine gute Frage. Es gibt kaum Erfahrungswerte, weil die meisten Atomkraftwerke in den letzten 50 Jahren gebaut wurden. Fest steht, dass ├Ąltere Atomkraftwerke wartungsintensiver werden, um das Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten. Ob sich solche Investitionen rechnen und die Betreiber wie auch die Politik dazu bereit sind, ist die entscheidende Frage. In den USA gibt es mittlerweile Anlagen, deren Betrieb f├╝r 80 Jahre genehmigt ist. Ob das klug ist, wissen selbst Experten nicht. Im Grunde treten wir in die kritischste Phase der Atomkraft ├╝berhaupt ein: Weltweit gibt es immer mehr alternde Atomkraftwerke, die ├Âffentliche Aufmerksamkeit f├╝r dieses Thema schwindet hingegen.

Die Nutzung der Atomkraft wird also eine Art Nischentechnologie?

Darauf deutet vieles hin. Was sich als ein gro├čes Problem erweisen k├Ânnte, denn man braucht bis zum Schluss kompetentes Personal, um ein Atomkraftwerk sicher und effizient betreiben zu k├Ânnen. Vor allem ben├Âtigt eine Gesellschaft aber auch kritische Fachleute, die etwas von der Materie verstehen. Wenn sich Bef├╝rworter und Kritiker der Atomkraft konstruktiv miteinander austauschen, l├Ąsst sich die Sicherheit erh├Âhen. Ein solcher Austausch erm├Âglichte es Deutschland seit den 1970er-Jahren, ein relativ hohes Sicherheitsniveau bei seinen Atomkraftwerken zu erreichen.

Frank Uek├Âtter: Der Historiker ist Experte f├╝r Umweltgeschichte. (Quelle: privat)