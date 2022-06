Was bedeutet das f├╝r Verbraucher?

Seit Mai gilt die Preisanpassungsklausel, die es Energiekonzernen erm├Âglicht, hohe Einkaufspreise an Kunden weiterzugeben. Doch damit das zum Zug kommt, gibt es eine Reihe an Bedingungen. Die Bundesnetzagentur muss daf├╝r ÔÇô zus├Ątzlich zur Alarmstufe ÔÇô f├Ârmlich "eine erhebliche Reduzierung der Gesamtgasimportmengen" feststellen. Dabei geht es also nicht nur darum, wie viel Gas durch die Ostsee-Pipeline flie├čt.

Die Bundesnetzagentur wird dies zun├Ąchst nicht tun, wie Habeck auf der Pressekonferenz best├Ątigte. "Wir wollen den Markt weiter beobachten", sagte er dazu. Dennoch sind Verbrauchersch├╝tzer alarmiert, denn: Die Preise f├╝r Energie sind in den vergangenen Monaten bereits deutlich gestiegen. Dieser Aufw├Ąrtstrend wird in den kommenden Monaten vermutlich weitergehen.

Was bedeutet das f├╝r die Industrie?

Habeck will in der aktuellen Gaskrise Rationierungen f├╝r die Industrie nach M├Âglichkeit vermeiden. "Das soll nicht passieren, in keinem Monat im besten Fall", sagte er, f├╝gte aber hinzu: "Ich kann es nat├╝rlich nicht ausschlie├čen, weil es so voraussetzungsreich ist, was wir tun. Aber es ist kein Szenario, auf das wir hinarbeiten ÔÇô im Gegenteil."