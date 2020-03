LIVEHauptstadt-Ticker

Berliner Polizei sucht Zeugen nach Doppelmord

Ein Wagen der Kriminaltechnik der Polizei vor dem Tatort in Berlin-Marzahn: In einer Wohnung wurden die Leichen einer Mutter und ihrer Tochter entdeckt. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

Heute Morgen ist die Bundespolizei in mehreren Bundesländern gegen einen vietnamesischen Menschenhändlerring vorgegangen, so auch in Berlin. Wie eine t-online.de-Kollegin berichtete, gab es einen größeren Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Mollstraße in Mitte. Mit einem Rammbock hätten sich Einsatzkräfte Zugang verschafft.



Wie die "B.Z." berichtet, soll es dort auch eine Festnahme gegeben haben. Insgesamt seien laut der Zeitung 700 Polizisten in Berlin im Einsatz, Schwerpunkte seien Objekte in Mitte, Friedrichshain und Lichtenberg. Wohnungen und Nagel- und Kosmetikstudios seien durchsucht worden.

Diese Nachricht hat wohl viele Berliner bewegt: Am Samstagabend sind wie berichtet in einer Wohnung in der Wörlitzer Straße in Marzahn die Leichen einer 38-jährigen Frau und ihrer neun Jahre alten Tochter entdeckt worden. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig offen, heißt es von der Polizei. Bekannt ist, dass der oder die Täter bei der Tat offenbar einen Feuerlöscher verwendeten.



Die Ermittler wenden sich nun an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise:

Wer hat am Sonnabend, den 29. Februar 2020 zwischen 7 und 18 Uhr auffällige Beobachtungen im Bereich des Tatortes in der Wörlitzer Straße gemacht?

Wer hat Personen beobachtet, die einen oder mehrere Feuerlöscher mit sich geführt haben?

Wo sind Feuerlöscher entwendet oder entsorgt aufgefunden worden?

Wer kann andere sachdienliche Hinweise zu diesem Verbrechen geben?

Hinweise nimmt die ermittelnde Mordkommission beim Landeskriminalamt entgegen.

Wer heute mit dem Taxi, Bus oder seinem eigenen Auto unterwegs sein möchte, der muss sich ab mittags im Berliner Westen auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Aus Protest wollen rund 600 Taxifahrer mit ihren Fahrzeugen ab 12 Uhr vom Olympiastadion in Charlottenburg zum Saatwinkler Damm fahren, wo die Aktion demnach um 15 Uhr endet. Es dürfte deshalb immer wieder zu Staus in Charlottenburg, Schöneberg und Tiergarten kommen.

Sie fragen sich vielleicht: Warum das Ganze? Die Erklärung: Die Taxifahrer sind gegen den Plan des Bundesverkehrsministeriums, ihren Markt zugunsten von Konkurenten wie Uber stärker zu öffnen. "Stoppt den Angriff auf das Taxigewerbe", heißt heute das Motto ihres Protests.

Eine Hand hält ein Blutentnahmeröhrchen mit der Aufschrift Covid-19 (Symbolbild): In Berlin gibt es drei bestätigte Coronavirus-Infektionen. (Quelle: Christian Ohde/imago images)



In Berlin gibt es jetzt insgesamt drei bestätigte Coronavirus-Infektionen. Wie die Senatsverwaltung für Gesundheit gestern Abend mitteilte, sind ein Mann in Marzahn-Hellersdorf und eine Frau in Mitte positiv getestet worden. Die beiden Betroffenen seien isoliert und sie stünden nicht in Verbindung zum ersten Fall. Der Mann, ebenfalls aus Mitte, wird derzeit in der Charité behandelt.

Wegen des infizierten Mannes aus Hellersdorf-Marzahn, der derzeit im Vivantes-Klinikum Kaulsdorf behandelt wird, ist auch die Emanuel-Lasker-Oberschule in Friedrichshain heute gesperrt. Das teilte ebenfalls die Senatsverwaltung für Gesundheit mit.

Der betroffene Lehrer war mit 74 Schülern und sechs Lehrkräften auf Skifahrt in Südtirol. Nach der Rückkehr habe er Krankheitssymptome entwickelt und wurde dann positiv auf das Virus getestet.

