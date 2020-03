LIVEHauptstadt-Ticker

Mann greift Ex-Partnerin mit Messer vor Schule an

Die fünfte Gesundheitsmesse in Zehlendorf, die für den 14. März geplant war, wurde abgesagt. Das teilte die Stadt Berlin heute mit. Veranstalterin Ulrike von Paczkowski folgt damit der Handlungsempfehlung für Großveranstaltungen des Robert-Koch-Instituts, heißt es weiter.

Im Ortsteil Marienfelde soll es zu einem Fall von Häuslicher Gewalt gekommen sein, das teilte die Polizei Berlin mit. Demnach soll ein 33 Jahre alter Mann seine ehemaligen Lebensgefährtin vor einer Schule mit einem Messer attackiert haben. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Mann fest. Die Beamten fanden am Tatort zwei Einhandmesser und beschlagnahmten sie. Der Tatverdächtige wurde in Polizeigewahrsam genommen und soll heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.



Die 28-jährige Frau musste mit Schnittverletzungen im Gesicht und an den Händen in ein Krankenhaus gebracht werden, konnte nach Angaben der Polizei nach der Behandlung aber wieder entlassen werden.

Eine Frau ist am U-Bahnhof Leopoldplatz in Berlin-Wedding von einem einfahrenden Zug erfasst worden und gestorben. Am Montagabend sei die 26-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache vom Bahnsteig der Linie U6 in Richtung Mariendorf abgerutscht und ins Gleisbett gefallen, teilte die Polizei mit. Hier lesen Sie die Hintergründe.

