Hunderte Anzeigen wegen Verstößen gegen Berliner Mietendeckel

17.06.2020, 14:37 Uhr | cf, t-online.de, tme

Wohnungen in Berlin-Spandau: In Berlin soll der Mietendeckel einen rasanten Anstieg der Mieten verhindern. (Quelle: Ritter/imago images)

Berlins Bezirksämter haben bis Ende Mai 425 Anzeigen und Hinweise zu Verstößen gegen den Mietendeckel erfasst. Wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am Mittwoch mitteilte, bezogen sich 270 Anzeigen auf den Mietenstopp, der seit Inkrafttreten des Gesetzes im Februar gilt.



In 105 Fällen habe es Beschwerden im Zusammenhang mit der Auskunftspflicht durch die Vermieter gegeben. Bei 44 Anzeigen gehe es um die geltenden Mietobergrenzen bei Wiedervermietung, bei sechs Anzeigen um die erst ab November mögliche Absenkung überhöhter Mieten. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Viele Menschen in Deutschland stehen nach Angaben eines Bündnisses verschiedener Gruppierungen nach wie vor unter dem Druck steigender Mieten. Bei einer Demonstration am Samstag in Berlin fordern sie "Shut down Mietenwahnsinn – sicheres Zuhause für alle".

Die Initiatoren warnen vor einer Zwangsräumungs- und Verdrängungswelle im Herbst, wenn Mieter ihre Mietschulden aus der Corona-Krise nicht zurückzahlen könnten. Angemeldet ist eine Demonstration mit 500 Teilnehmern vom Potsdamer Platz nach Schöneberg.

Die Berliner Feuerwehr ist derzeit wegen eines Unfalls mit einer Straßenbahn in Prenzlauer Berg im Einsatz. Wie die Feuerwehr auf Twitter berichtet, seien "mehrere Personen betroffen". Genaue Angaben zum Unfallhergang gibt es noch nicht.

Aktuell sind wir im #Einsatz bei einem schwerem #Verkehrsunfall mit einer #Straßenbahn in #Prenzlauer_Berg. Mehrere Personen sind betroffen. Wir sind mit 50 Kräften, darunter auch der #Technische_Dienst der @Berliner_Fw, vor Ort oder auf der Anfahrt.

Weitere Infos folgen... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 17, 2020

Ein Mann ist letzte Nacht bei einem versuchten Raubüberfall in Berlin-Neukölln schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, soll ein Maskierter gegen 1.40 Uhr die Wohnungstür des im Mariendorfer Weg wohnhaften 71-Jährigen eingetreten haben. Der Unbekannte stürmte auf den Senior, der im Bett lag, zu und prügelte auf ihn ein. Er forderte Geld und Drogend. Als der 71-Jährige zur Wehr setzte, flüchtete der Angreifer aus der Wohnung. Der Verletzte versuchte, sich über das Fenster auf den Gehweg zu retten und Hilfe zu alarmieren. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in eine Klinik.

Eine 93 Jahre alte Frau ist in Berlin von einem rückwärts fahrenden Lastwagen erfasst und getötet worden. Der Lkw-Fahrer war Dienstagmittag auf dem Heidemühler Weg im Ortsteil Baumschulenweg unterwegs, als die Seniorin aus einer Einfahrt auf die Straße ging. Sie habe so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch am Unfallort gestorben sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 52 Jahre alte Fahrer erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus.

Der Berliner Senat will die Kontaktbeschränkungen wohl weitestgehend aufheben. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, solle es ab dem 25. Juni keine Beschränkungen der Personenanzahl bei Treffen mehr geben. Eine Maskenpflicht im ÖPNV und beim Einkaufen soll aber wohl weiter bestehen bleiben. Die Corona-Lockerungen könnten nächst Woche im Senat beschlossen werden.



Trotz Querverbindungen in andere Bezirke besteht nach Einschätzung des Reinickendorfer Amtsarztes Patrick Larscheid nicht die Gefahr, dass sich der massive Corona-Ausbruch in Berlin-Neukölln auf die ganze Stadt ausbreitet. Die Wahrscheinlichkeit hierfür sei nicht groß, sagte der Mediziner am Mittwoch im Interview mit dem Inforadio des RBB. In Neukölln dürfen derzeit die Bewohner von 369 Haushalten an sieben Standorten wegen 57 bekannter positiver Fälle ihre Wohnungen 14 Tage lang nicht verlassen. Inzwischen ist die Zahl der Corona-Fälle auf 70 gestiegen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Routinier Christian Gentner könnte auch in der kommenden Saison noch für den 1. FC Union Berlin spielen. Nach dem geschafften Verbleib in der Fußball-Bundesliga durch das 1:0 daheim gegen den SC Paderborn signalisierte der 34 Jahre alte Profi seine Bereitschaft. "Ich möchte gern noch weiter Fußball spielen. Der Körper gibt es noch her", sagte er am späten Dienstagabend. In den kommenden Tagen werde entschieden, in welche Richtung es gehe. "Es ist nicht undenkbar", dass er seine Karriere bei den Unionern fortsetze, betonte er. "Wir haben noch keine finalen Gespräche geführt. Wir haben jetzt ein paar Tage Zeit."

Christian Gentner könnte seine Karriere bei Union Berlin fortsetzen: "Ich möchte gern noch weiter Fußball spielen." (Quelle: Andreas Gora/dpa)

Gentner war im Sommer vergangenen Jahres nach dem erstmaligen Aufstieg der Köpenicker vom VfB Stuttgart nach Berlin gewechselt.

Entgegen anfänglichen Befürchtungen ist Berlin nach Einschätzung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) bisher gut durch die Corona-Pandemie gekommen. So gebe es relativ geringe Infektionszahlen sowie wenige Schwersterkrankte und Tote, sagte Müller am Mittwoch im Inforadio des RBB. Allerdings sei die Stadt gegenwärtig in einer kritischen Phase, in der weitere Lockerungen mit mehr Eigenverantwortung einhergingen.

"Wenn Demonstrationen zugelassen werden, muss man erwarten können, dass sich die Leute dort vernünftig verhalten", betonte Müller. "Wir werden nächste Woche im Senat noch mal darüber diskutieren, ob man nicht mit mehr Lockerungen verbindlicher, verpflichtender das Maskentragen umsetzen muss – möglicherweise auch mit Bußgeld belegt, weil wir sehen, dass es manche nicht mehr so ernst nehmen."

Für den Regierungschef hat sich die Berliner Teststrategie bewährt, wonach gezielt überall dort getestet wird, wo Kontakte unvermeidlich sind. Als Beispiele nannte Müller Schulen, Kitas, Pflegeheime und die Beschäftigten der BVG. Flächendeckende Tests wären hingegen nur Momentaufnahmen, aus denen sich keine Dynamik ablesen ließe. Der aktuelle Corona-Ausbruch in Neukölln bestätige den eingeschlagenen Weg – dort werde "sehr gut vorgegangen".

Sowohl die geltende Ampel als Gradmesser für die Corona-Lage als auch die jüngst eingeführte Warn-App sieht Müller als zusätzliche und hilfreiche Bausteine zur Bekämpfung der Pandemie. Er selbst habe die App schon heruntergeladen.

Eine Lese-Empfehlung: t-online.de-Kollegin Melanie Muschong hat sich vor dem betroffenen Haus in Neukölln umgeschaut und umgehört. So viel vorweg: Die Stimmung ist gereizt, sehr gereizt. Hier geht es zu ihrer Reportage.

Nach einem Überfall auf einen Spätkauf in Berlin-Charlottenburg, bei dem der Inhaber angeschossen und lebensgefährlich verletzt wurde, kommen zwei Männer ab heute (9.15 Uhr) vor das Landgericht. Die 25- und 27-Jährigen sollen im Juli 2019 mit einem weiteren Komplizen versucht haben, das Geschäft auszurauben.



Der gesondert verfolgte Mittäter habe eine halbautomatische Pistole auf den Inhaber gerichtet und Geld gefordert. Als der Bedrohte nach einer Machete gegriffen habe, die unter dem Tresen lag, sei er durch einen Schuss in die Brust lebensgefährlich verletzt worden. Die Täter seien danach ohne Beute geflohen. Fünf Prozesstage sind vorgesehen.

Mit einem Gedenken in Berlin wird heute an die Opfer des DDR-Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 erinnert. Auf dem Friedhof an der Seestraße werden die Bundesministerin für Justiz, Christine Lambrecht und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (beide SPD) erwartet. Sie wollen Kränze am Mahnmal für die Opfer des Aufstands niederlegen. Wegen der Corona-Einschränkungen gibt es laut Senatsangaben keine Reden vor Ort. Sie könnten aber im Internet angesehen werden.

Rund eine Million Menschen waren in der DDR vor 67 Jahren in rund 700 Orten gegen die politisch und wirtschaftlich angespannte Lage auf die Straße gegangen. Aus spontanen Streiks entwickelte sich ein Aufstand mit Rufen nach Freiheit und Einheit.

Ein Streifenwagen der Polizei fährt durch den Volkspark Schöneberg. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild



In knapp drei Monaten Corona-Einschränkungen hat die Berliner Polizei fast 5.000 Verstöße festgestellt und geahndet. Vom 14. März bis 11. Juni wurden 4.813 Vergehen entdeckt, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Zahl gliedert sich auf in 1.690 Strafanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz, dabei kann es um verbotene Öffnungen von Geschäften, Restaurants, Kneipen oder Imbissen gehen oder auch um größere nicht erlaubte Veranstaltungen und Partys.



Dazu kamen 3.123 Ordnungswidrigkeiten etwa wegen zu geringer Abstände zu anderen Menschen. Die Polizei kontrollierte 17.311 Menschen und überprüfte 2.783 Geschäfte. 925 Geschäfte mussten geschlossen werden.

Rund 1.000 Reisebusse werden heute in Berlin das Regierungsviertel blockieren. Mit einer Sternfahrt zum Brandenburger Tor wollen die Unternehmer für mehr staatliche Hilfe demonstrieren. Das geplante Konjunkturpaket könne eine Pleitewelle nicht verhindern, hieß es vorab aus der Branche. Notwendig sei eine angemessene finanzielle Entschädigung für die monatelangen Reisebeschränkungen.

Knapp 240.000 Arbeitsplätze seien direkt oder indirekt vom Bustourismus abhängig, betonte der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer. Gebraucht werde eine Soforthilfe von mindestens 170 Millionen Euro.

Heute wird es in Berlin wieder sonnig und sommerlich warm. Laut Deutscher Wetterdienst werden beispielsweise in Tegel bis zu 29 Grad erwartet. Es weht ein schwacher Wind, gebietsweise ist es bewölkt.

Am Donnerstagnachmittag müssen Berliner und Brandenburger vermehrt mit Schauern rechnen, zum Abend hin kann es sogar gewittern.

Berlins Trainer Urs Fischer (M) jubelt mit dem Team nach dem Spiel. Foto: Kay Nietfeld/dpa.



Union Berlin hat gestern im Stadion An der Alten Försterei den SC Paderborn mit 1:0 besiegt und sich damit den Klassenerhalt gesichert. Wurde im vergangenen Jahr der Aufstieg in die Bundesliga euphorisch gefeiert, so fällt das in diesem Jahr etwas überschaubarer aus.



In Corona-Zeiten bleibt auch ihnen nur der heimische Fernseher oder der Wald um die Kultstätte – auch diesmal hatten sich ein paar Anhänger wieder zwischen den Bäumen verteilt und ihre Mannschaft von dort aus unterstützt. Einige zündeten noch ein kleines Feuerwerk. Und die Mannschaft selbst?

"Ich verrate nicht, wie wir feiern", sagte Präsident Dirk Zingler. "Mit Abstand und doch ein paar Bier", meinte aber bereits Abwehrspieler und Kapitän Christopher Trimmel.

