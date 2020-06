LIVEHauptstadt-Ticker

Fluggastzahlen in Berlin mehr als verdoppelt

23.06.2020, 15:45 Uhr | t-online.de, tme, cf

In einem Wohnkomplex in Berlin-Friedrichshain sollen sich Dutzende Männer, Frauen und Kinder mit dem Coronavirus angesteckt haben. Das berichtet der "Tagesspiegel". Mindestens ein Bewohner des Hauses in der Nähe des Ostbahnhofs soll sich demnach bereits in Quarantäne befinden. Eine Sprecherin des Bezirksamts bestätigte RBB den Vorfall. Schon vergangene Woche habe es mehrere freiwillige Tests gegeben, heißt es.

Laut "Tagesspiegel"-Bericht sollen sich etwa 200 Menschen in Quarantäne befinden. 44 Anwohner wurden zudem positiv auf Covid-19 getestet. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt rechnet Kapitän Christopher Trimmel mit einem noch härteren zweiten Jahr für den 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga. "Es wird keine Mannschaft geben, die uns auch nur minimal unterschätzt", sagte der 33-Jährige in einer Video-Medienrunde am Dienstag und ergänzte: "Es gibt Dinge, die müssen wir verbessern. Das wissen wir auch."

Der Aufsteiger aus Köpenick hat sich bereits vor dem letzten Spiel der Saison am Samstag im heimischen Stadion An der Alten Försterei den Verbleib im Oberhaus gesichert und will sich unbedingt mit einem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf verabschieden. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Weitere Corona-Lockerungen in Berlin: Der Senat hat beschlossen, die Kontaktbeschränkungen in der Hauptstadt aufzuheben. Allerdings wird bei Verstößen gegen die Maskenpflicht im ÖPNV künftig ein Bußgeld fällig. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Die Passagierzahlen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld haben sich innerhalb der vergangenen sieben Tage mehr als verdoppelt, bleiben aber auf niedrigem Niveau. "Etwa 8.000 Fluggäste werden aktuell täglich an beiden Flughäfen abgefertigt", teilte die Betreibergesellschaft am Dienstag mit. "Der Flugverkehr steigt in den letzten Tagen erheblich, die Airlines stocken ihr Angebot deutlich auf", stellte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup fest. "Anfang Juli wird sich das Streckenangebot noch einmal deutlich erhöhen."

Die Zahl der täglichen Gäste werde dann regelmäßig bei weit über 10.000 liegen und in den Wochen danach weiter ansteigen, prophezeite Lütke Daldrup. Vor rund einer Woche hatte die Bundesregierung zahlreiche Reisewarnungen aufgehoben. Mehr als 50 Destinationen in rund 30 Ländern können seither von Berlin aus wieder angeflogen werden.

Die illegalen Partys in der Berliner Hasenheide und Angriffe auf Sicherheitskräfte im Park am Gleisdreieck dürfen nach Andreas Geisel nicht ohne Konsequenzen bleiben. Der Innensenator fordert harte Strafen. Das sei nötig, "damit deutlich wird, dass Regeln durchgesetzt werden und dass es nicht ohne Konsequenzen bleibt, Menschen in dieser Art und Weise anzugreifen", sagte Geisel am Dienstag dem Radiosender rbb 88.8 mit Blick auf die Corona-Einschränkungen. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Der Zoo und der Tierpark in Berlin dehnen ihre Öffnungszeiten an acht Terminen in die Abendstunden aus. Besucher könnten von diesem Donnerstag an erstmals von 17 bis 21 Uhr die Anlagen besuchen, teilte der Zoo am Dienstag mit. Die Sonderöffnungszeiten gelten demnach donnerstags und freitags bis zum 17. Juli. Tickets seien limitiert und nur online erhältlich.

Mit leuchtenden Mahnmalen hat die Veranstaltungsbranche am Montagabend auf ihre Lage in der Corona-Krise hingewiesen. Dafür wurden in Berlin und zahlreichen weiteren Städten wichtige Bauwerke in rotes Licht getaucht. "Die Veranstaltungswirtschaft steht auf der Roten Liste der akut vom Aussterben bedrohten Branchen", hieß es zur Begründung. In der Hauptstadt wurden zum Beispiel das Maxim Gorki Theater, das Brandenburger Tor, das Naturkundemuseum und Clärchens Ballhaus in rotes Licht getaucht.

Maxim Gorki Theater: Aktion "Night of Light"



Brandenburger Tor: Auch das berühmte Berliner Wahrzeichen war Teil der "Night of Light".

Neben den Corona-Lockerungen berät der Senat heute auch über die Einführung eines Bußgeldes beim Verstoß gegen die Maskenpflicht. Denn im ÖPNV würden nach Feststellungen der BVG häufiger gegen die Maskenpflicht verstoßen. Konsequenzen haben die Maskenverweigerer bisher jedoch nicht zu fürchten.



In der Moschee in Tempelhof hat die Polizei Räumlichkeiten wegen des Verdachts auf einen Betrug mit den Corona-Soforthilfen durchsucht. Wie der RBB berichtet, werden auch andere Räume der Islamistenszene in Berlin durchsucht. Es ist bereits der zweite Einsatz innerhalb weniger Wochen.



Die Panda-Brüder Pit und Paule sind im Berliner Zoo nun jeden Tag für Besucher zu sehen. Das teilte der Zoo auf Twitter mit. Die beiden Jungtiere waren Ende Januar das erste Mal öffentlich zu sehen gewesen.



Der Prozess um den gewaltsamen Tod des Berliner Mediziners Fritz von Weizsäcker wird heute am Landgericht in der Hauptstadt fortgesetzt. Weitere Zeugen werden erwartet, laut Gericht sind sieben geladen. Der jüngste Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker wurde am 19. November 2019 durch einen Stich in den Hals gegen Ende eines Vortrages in der Schlossparkklinik Berlin getötet. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen hervorgerufen. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Unmittelbar vor den erwarteten Senatsbeschlüssen über weitere Lockerungen in der Corona-Pandemie hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) davor gewarnt, das Erreichte zu verspielen. Die jüngsten Krankheitsausbrüche zeigten die Tücke des Virus, sagte er am Montagabend in einer Ansprache im RBB-Fernsehen. Bereits in den vorangegangenen Tagen hatte Müller in ganzseitigen Zeitungsanzeigen die Einhaltung der Corona-Vorschriften angemahnt. Mehr dazu hier.

In Berlin sind weitere Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen zu erwarten. Trotz zuletzt deutlich gestiegener Werte bei den Neuinfektionen will der Senat am Dienstag entsprechende Beschlüsse fassen. Unter anderem ist geplant, die Kontaktbeschränkungen abzuschaffen. Bisher gilt, dass sich in der Hauptstadt maximal fünf Personen aus mehreren oder nur Mitglieder zweier Haushalte in der Öffentlichkeit treffen dürfen. Künftig soll es dabei voraussichtlich keine Beschränkungen mehr geben.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) wies am Montag allerdings auf "stark ansteigende" Werte bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus hin. Bei der Senatssitzung solle das in die geplanten Beschlüsse einbezogen werden. "Es ist klar, dass die Pandemie weitergeht, dass die Situation noch nicht bewältigt ist", warnte Geisel. In der vergangenen Woche kamen von Mittwoch bis Sonntag 358 neue Infektionsfälle dazu, an zwei Tagen gab es jeweils deutlich mehr als 100 gemeldete Neuinfektionen. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Hallo und herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker. Auch heute versorgt t-online.de Sie wieder mit den neuesten Nachrichten aus Berlin. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!