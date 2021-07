Corona-Lage in Köln

Inzidenz bei knapp unter 19 – keine neuen Todesfälle

17.07.2021, 08:58 Uhr | t-online, dpa, AFP

Die Corona-Inzidenz in Köln ist wieder leicht gesunken. Die Stadt ruft Menschen dazu auf, sich impfen zu lassen – bei der Impfaktion am Kölner Dom geht das ganz ohne Termin.

Die Corona-Pandemie spielt immer noch eine Rolle im Alltag in der Domstadt. Wie viele Infizierte gibt es? Welche Regeln gelten? Was müssen die Kölnerinnen und Kölner aktuell über die Covid-19-Situation wissen.

In Köln liegt die Inzidenz am Samstagmorgen bei 18,7, wie das Robert Koch-Institut angab. Innerhalb von 24 Stunden wurden weitere 34 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der bestätigten Infektionen seit der Aufzeichnung erhöhte sich somit auf 53.873. Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet, die Gesamtzahl liegt bei 727.

Vor dem Kölner Dom findet bis Sonntag eine Impfaktion der Stadt statt. Menschen können sich dort ohne Termin gegen Corona impfen lassen. Beim Start des Impf-Angebotes am Freitag bildeten sich Schlangen vor dem Impfbus.

Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln bei 18,8. Wie das Robert Koch-Institut ausgab, stieg die Zahl der Gesamtinfektionen auf 53.839. Innerhalb eines Tages wurden 15 neue Corona-Fälle gemeldet.

Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 727.



Somit liegt die Inzidenz am Freitag zwar niedriger als am Donnerstag, ist jedoch weiterhin deutlich über der 10er-Marke.



Das Robert Koch-Institut wies am Donnerstagmorgen eine Inzidenzzahl von 19,6 für die Stadt Köln aus. Innerhalb eines Tages kamen 46 neue Infektionen dazu, die Gesamtzahl der bestätigten Kölner Fälle erhöhte sich somit auf 53.824.

Außerdem wurde ein weitere Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Insgesamt zählt das RKI 727 Verstorbenen in Zusammenhang mit Corona in Köln.

Am Freitag können sich 500 Studierende der Uni Köln auf dem Campus gegen das Coronavirus impfen lassen: Im Rahmen einer Aktion der Uni in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung gebe es 500 Dosen Impfstoff von Biontech, teilte die Universität mit. Von 10 bis 14 Uhr am Freitag sei die Impfaktion geplant. Um Wartezeiten zu vermeiden sei eine Anmeldung vorgesehen, das Formular findet sich unter https://scheduler.uni-koeln.de/12.

Nach der Anmeldung erhalten Studierende eine Bestätigungsmail mit weiteren Informationn zum Ablauf der Impfungen, heißt es vonseiten der Uni. Der Termin für die Zweitimpfung werde im Rahmen der Erstimpfung kommuniziert, voraussichtlicher Termin sei in vier Wochen, also Mitte August. Auch die Zweitimpfung soll dann an der Universität durchgeführt werden.

Inzidenz steigt weiter an

Das Robert Koch-Institut wies am Mittwochmorgen für Köln eine Inzidenz von 18,1 aus. Damit ist der Wert erneut angestiegen. Am Dienstag lag er bei 16. Innerhalb von 24 Stunden wurden 28 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten erhöhte sich auf 53.778. Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet. Die Gesamtzahl der Corona-Toten blieb konstant bei 726.

Dienstag, 13. Juli: Erstimpfungen ab sofort ohne Termin möglich

Im Impfzentrum der Stadt Köln sind ab sofort Erstimpfungen mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna ohne Termin möglich. Auch Menschen, die nicht aus Köln sind, können während der Öffnungszeiten spontan für eine Impfung vorbeikommen, heißt es auf einer Informationsseite der Stadt.

Möglich ist damit die Impfung für alle ab 16 Jahren. Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren, für die von der Ständigen Impfkommission eine Impfung empfohlen wird, können sich in Hausarztpraxen impfen lassen. Das Kölner Impfzentrum befindet sich in den Deutzer Messehallen und hat montags bis samstags jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Kölner Inzidenz eine der höchsten in Deutschland

Am Dienstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut 22 neue Corona-Fälle für die Stadt am Rhein – der Inzidenzwert steigt damit auf 16,7. Es wurde ein neuer Todesfall gemeldet, der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht. Seit Beginn der Pandemie zählt die Stadt 726 Todesfälle.

Im deutschlandweiten Vergleich belegt Köln aktuell eine Spitzenposition bei der Inzidenz. Im Bundesdurchschnitt liegt der Wert bei nur 6,5. Nur in 14 Städten und Kreisen ist die Inzidenz aktuell höher als in Köln.

Montag, 12. Juli: Lauterbach glaubt nicht an Herdenimmunität in Köln

Der Kölner SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat am Montag das Impfzentrum in der Koelnmesse besucht. Johannes Nießen, Leiter des Gesundheitsamts und der leitenden Impfarzt Jürgen Zastrow erklärten Lauterbach die Lage in der Domstadt. Anschließend twitterte der Politiker, dass die Impfbereitschaft in Köln zurückgehe – eine Herdenimmunität sei daher unrealistisch. Dafür seien 85 Prozent Geimpfte nötig, so Lauterbach.

Zudem impfte der studierte Mediziner Lauterbach, der auch schon im Leverkusener Impfzentrum ausgeholfene hatte, einen Kölner – mit dem Vakzin von Biontech.