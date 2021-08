Corona-Lage in Köln

Inzidenz klettert über 150 – deutlicher Sprung zur Vorwoche

28.08.2021, 08:19 Uhr | t-online, dpa, AFP, rtr

Besucher, auf der Domplatte (Symbolbild): In Köln steigen die Corona-Neuinfektionen seit einigen Wochen stetig an. (Quelle: Jochen Tack/imago images)

In Köln steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen stetig an. Besonders deutlich wird der Anstieg im Vergleich zu den Zahlen der Vorwoche.

Die Corona-Pandemie verschärft sich in Köln wieder. Die Zahlen steigen derzeit stark. Wie viele Infizierte gibt es? Welche Regeln gelten? Was sollten die Kölnerinnen und Kölner aktuell über die Covid-19-Situation wissen?

Die Inzidenz in der Stadt Köln ist nochmal angestiegen. Das Robert Koch-Institut wies am Samstagmorgen einen Wert von 154 aus. Vor einer Woche war die Inzidenz mit 111 deutlich niedriger. Innerhalb eines Tages wurden 306 neue Infektionen gemeldet.



Somit stieg die Zahl der Corona-Fälle in Köln auf insgesamt 58.925 seit Beginn der Pandemie. Es wurde kein weiterer Todesfall gemeldet. In Köln hat es bisher 732 bestätigte Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gegeben,

Am Freitagmorgen meldete das Robert Koch-Institut für die Domstadt einen wieder deutlich angestiegenen Inzidenzwert von 149. Außerdem wurden 353 Neuinfektionen registriert. Es kam kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus hinzu.

Das Robert Koch-Institut meldete am Donnerstagmorgen 205 neue Infektionen mit dem Coronavirus in Köln – 33 weniger als noch vor einer Woche. Damit sinkt der Inzidenzwert für die Domstadt auf nun 140,1. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet.

Mittwoch, 25. August: Zahl der Neuinfektionen steigt weiter deutlich

Mit 286 gemeldeten Neuinfektionen haben sich nun seit Pandemiebeginn 58.061 Kölnerinnen und Kölner mit dem Coronavirus infiziert – der Inzidenzwert in der Domstadt steigt damit nochmals deutlich und liegt nun bei 145,2. Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet, die Gesamtzahl erhöht sich damit auf 732.

Dienstag, 24. August: Leicht gestiegener Inzidenzwert

Das Robert Koch-Institut meldete am Dienstagmorgen für Köln eine leicht gestiegene Inzidenz von 137,6 sowie 159 registrierte Neuinfektionen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der auf das Virus positiv Getesteten seit Pandemie-Beginn auf 57.775. Des weiteren wurden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Montag, 23. August: Inzidenz klettert weiter in die Höhe

Am Montagmorgen meldete das RKI für Köln einen weiter gestiegenen Inzidenzwert von 133,6. Hinzu kamen 187 registrierte Neuinfektionen (Gesamt: 57.616). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden nicht gemeldet.

Sonntag, 22. August: Über 300 Neuinfektionen

Am Sonntag meldete das Robert Koch-Institut einen Inzidenzwert von 127,9 für Köln. Innerhalb eines Tages wurden 347 neue Fälle gemeldet. Somit wurden seit Pandemie-Beginn 57.429 Personen in Köln positiv auf das Coronavirus getestet. Bisher wurden 731 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Infektion gemeldet.

Samstag, 21. August: Weiter gestiegener Inzidenzwert

Das Robert Koch-Institut meldete am Samstagmorgen für Köln einen weiter gestiegenen Inzidenzwert von mittlerweile 110,9. Hinzu kamen 221 registrierte Neuinfektionen (Gesamt: 57.082). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden nicht gemeldet.