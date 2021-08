Corona-Lage in Köln

Inzidenzwert überschreitet 130er-Marke deutlich

23.08.2021, 07:17 Uhr | t-online, dpa, AFP, rtr

Blick auf den Kölner Dom: Die Inzidenz in Köln steigt kontinuierlich. (Quelle: Krystof Kriz/imago images)

In Köln steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Mit einer Inzidenz deutlich über 100 gehört die Domstadt zu den Städten mit den deutschlandweit meisten Neuinfizierten.

Die Corona-Pandemie spielt weiter eine Rolle im Alltag in der Domstadt. Wie viele Infizierte gibt es? Welche Regeln gelten? Was sollten die Kölnerinnen und Kölner aktuell über die Covid-19-Situation wissen?

Am Montagmorgen meldete das RKI für Köln einen weiter gestiegenen Inzidenzwert von 133,6. Hinzu kamen 187 registrierte Neuinfektionen (Gesamt: 57.616). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden nicht gemeldet.

Am Sonntag meldete das Robert Koch-Institut einen Inzidenzwert von 127,9 für Köln. Innerhalb eines Tages wurden 347 neue Fälle gemeldet. Somit wurden seit Pandemie-Beginn 57.429 Personen in Köln positiv auf das Coronavirus getestet. Bisher wurden 731 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Infektion gemeldet.



Das Robert Koch-Institut meldete am Samstagmorgen für Köln einen weiter gestiegenen Inzidenzwert von mittlerweile 110,9. Hinzu kamen 221 registrierte Neuinfektionen (Gesamt: 57.082). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden nicht gemeldet.

Am Freitagmorgen meldete das Robert Koch-Institut für die Domstadt einen weiter gestiegenen Inzidenzwert von 107,6. Dazu wurden 267 Neuinfektionen registriert (Gesamt: 56.861), aber keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

238 Neuinfektionen meldete das Robert Koch-Institut am Donnerstagmorgen für Köln – so viele hatte es innerhalb eines Tages zuletzt Mitte Mai gegeben. Damit steigt der Inzidenzwert weiter deutlich auf nun 99,4. Insgesamt haben sich seit Ausbreitung des Coronavirus 56.594 Kölnerinnen und Kölner damit infiziert. Todesfälle wurden keine neuen gemeldet.

Am Mittwochmorgen meldete das Robert Koch-Institut einen wieder deutlich gestiegenen Inzidenzwert von 89. Des weiteren wurden 153 Neuinfektionen registriert. Es gab keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Am Dienstagmorgen wurden für die Domstadt 56 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz bleibt damit auf dem selben Wert wie am Montag zuvor, bei 81,5. Insgesamt haben sich nun 56.203 Kölnerinnen und Kölner mit dem Coronavirus infiziert. Das Robert Koch-Institut vermeldete erneut keine neuen Todesfälle, die Gesamtzahl bleibt bei 731.

Am Montagmorgen meldete das Robert Koch-Institut für Köln erneut einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz: Mit 120 Neuinfektionen steigt diese auf 81,5. Vor einer Woche waren nur 47 neu mit dem Coronavirus Infizierte gemeldet worden, der Inzidenzwert lag da noch knapp unter 50. Todesfälle wurden erneut keine neuen gemeldet.

Im deutschlandweiten Vergleich befindet sich die Stadt am Rhein mittlerweile unter den Orten mit den höchsten Inzidenzen: Laut RKI gab es in den vergangenen sieben Tagen nur in neun anderen Kreisen und Städten höhere Inzidenzwerte. Dazu zählen auch Bonn und Düsseldorf.

Sonntag, 15. August: Kölner Inzidenz bei über 75

Der Inzidenzwert für die Domstadt steigt weiter an. Am Sonntagmorgen meldete das Robert Koch-Institut eine Inzidenz von 75,1 sowie 192 registrierte Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten in Köln seit Pandemiebeginn auf 56.027. Es wurden keine neuen Todesfälle gemeldet.