Papiere im Wert von 100 Millionen Euro gingen allein an den deutsch-französischen Panzerhersteller KNDS (KMW+Nexter Defense Systems), einen der größten Kunden von Renk. KNDS hält damit 6,7 Prozent an dem Börsenneuling und hat sich das Recht einräumen lassen, später bis auf eine Sperrminorität von 25 Prozent aufzustocken. 27 Prozent der Aktien sind künftig im Streubesitz. Renk kommt zum Handelsstart am Mittwoch in Frankfurt damit auf einen Börsenwert von 1,5 Milliarden Euro.