Aldi Nord ermöglicht es seinen Kundinnen und Kunden ab sofort, in 2.200 Filialen Bargeld abzuheben. "Insbesondere in Regionen, in denen Bankfilialen und Geldautomaten rar sind, stellt dieser Service eine echte Erleichterung dar", erklärte das Unternehmen am Montag in Essen. Abhebungen sind demnach bereits ab einem Einkaufswert von einem Euro möglich.