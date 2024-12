Was ist beim Weihnachtseinkauf teuer als 2023, was billiger?

Aktualisiert am 11.12.2024 - 06:30 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Weihnachtseinkauf kann - je nach Produktauswahl - in diesem Jahr etwas teurer sein als 2023. (Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa/dpa-bilder)

In den vergangenen zwölf Monaten sind die Preise vieler Lebensmittel erneut gestiegen. Beim diesjährigen Weihnachtseinkauf ist jedoch auch einiges günstiger.

Beim Plätzchenbacken müssen Kunden in diesem Jahr höhere Kosten einplanen. Bei Butter lag der Preis zuletzt knapp 39 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Etwas teurer sind auch süße Mandeln, Kokosraspeln oder ähnliches (+3,8), Vollmilch (+3,5) und Eier (+1,3). Deutlich günstiger ist Zucker. Der Preis war im November 23 Prozent niedriger als zwölf Monate zuvor. Weniger zahlten Kunden auch für Weizenmehl (-6,7) und Marmelade, Konfitüre oder Gelee (-2,8).

Rund ums Festessen wird es teilweise ebenfalls teurer. Rinderroulade und

-lende kosteten in den vergangenen Wochen 5,2 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Der Preis für Schweinebraten lag 1,7 Prozent höher. Für andere Lebensmittel müssen Kunden nicht mehr so tief in die Tasche greifen. Kasseler und anderes Schweinefleisch (-1,8), Kartoffeln (-3,7), Reis (-1,9) Blumenkohl, Wirsing und anderer Kohl (-1,9) sowie Möhren (-2,9) kosteten weniger. Der Preis für Gurken ist sogar um 22 Prozent abgerutscht.