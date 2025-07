Im Supermarkt ändert sich derzeit einiges – aber nicht überall in die gleiche Richtung. Während wichtige Frühstücksprodukte wie Kaffee, Kakao und Zucker an den Börsen günstiger gehandelt werden, ziehen die Preise für Fleisch pünktlich zur Grillsaison spürbar an.

Welche Preise entwickeln sich jetzt in welche Richtung – und was bedeutet das ganz konkret für den Geldbeutel?

Frühstück wird günstiger – die Rohstoffpreise im Detail

Für viele gehört der Kaffee zum Start in den Tag einfach dazu. Die gute Nachricht: Der Preis für die beliebte Bohne ist zuletzt spürbar gesunken. An den internationalen Rohstoffbörsen verlor Kaffee innerhalb eines Monats rund 9 Prozent.

Auch Kakao wurde günstiger – hier liegt das Minus im gleichen Zeitraum bei gut 7 Prozent. Und der Zuckerpreis fiel im Jahresvergleich sogar um mehr als 10 Prozent. "Einer der größten Verlierer im Juni an den Rohstoffmärkten war Orangensaft", erklärt Jens Klatt, Analyst beim Onlinebroker XTB. "Grundsätzlich gilt, dass Orangensaftpreise sehr schwankungsintensiv sind, was oft mit Ernteausfällen oder logistischen Problemen zusammenhängt."

"Lebensmittelpreise werden in der Regel direkt an die Händler weitergegeben", erklärt Klatt. Supermärkte passten ihre Preise innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten an. Eine sofortige Entlastung sei daher nicht garantiert. Trotzdem deute sich an: Das Frühstück könnte langfristig wieder günstiger werden.