Deflationssorgen in China: Preise deutlich gesunken

Aktualisiert am 09.03.2025 - 04:46 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In China sanken die Verbraucherpreise im Februar, Lebensmittelpreise gingen um 3,3 Prozent zurück. (Symbolbild) (Quelle: Johannes Neudecker/dpa/dpa-bilder)

Chinas Verbraucherpreise sanken im Februar deutlich. Während Menschen in Deutschland tiefer in die Tasche greifen müssen, bleibt in China eine spürbare Verteuerung aus. Woran liegt das?