Analyse: Deutschland legt bei Investitionen in Schiene zu

Aktualisiert am 21.07.2025 - 04:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Bund gibt inzwischen deutlich mehr Geld für die Verbesserung des Schienennetzes aus. Allein 2,2 Milliarden Euro fließen in die Komplettsanierung der Strecke Hamburg-Berlin. (Archivbild) (Quelle: Jens Büttner/dpa/dpa-bilder)

Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern rückt Deutschland damit deutlich auf, bleibt aber weiter hinter Staaten wie Österreich oder der Schweiz zurück. "Der Abbau des Investitionsstaus ist kein Sprint, sondern ein Marathon", teilte der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege, mit "Diese Aufgabe ist mit dem neuen Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität noch nicht gelöst." Es brauche eine Verstetigung der Mittel etwa in Form eines schon länger diskutierten Eisenbahn-Infrastrukturfonds.

Schiene bekommt bis 2029 mehr als 100 Milliarden Euro

Die neue Bundesregierung will in Form eines schuldenfinanzierten Sondervermögens die Investitionen ins dringend sanierungsbedürftige Schienennetz deutlich erhöhen und damit wieder für mehr Zuverlässigkeit im Bahnverkehr sorgen. Nach bisherigen Planungen sollen demnach bis 2029 insgesamt mehr als 100 Milliarden Euro in die Bahn-Infrastruktur fließen. Bahnchef Richard Lutz hatte jüngst indes gewarnt, dass trotz der zusätzlichen Milliardensummen ab 2027 Finanzierungslücken drohten.