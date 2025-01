Institutionelle und private Anleger investieren sehr gerne in Immobilienaktien. Diese haben den Vorteil, dass die Gesellschaften über wertbeständige Bestandsimmobilien und Baugrundstücke verfügen. Für die Beurteilung einer solchen Aktie bedarf es wichtiger Kennzahlen wie beispielsweise der NAV. Was ist hierunter zu verstehen? Wir klären auf.

Wofür steht NAV?

NAV steht für "Net Asset Value", übersetzt bedeutet das "Nettoinventarwert". Wie jedes Unternehmen sind auch Immobiliengesellschaften verpflichtet, ihren Immobilienbestand sowie vorhandene Grundstücke zu gewissen Stichtagen zu bewerten. Dabei kommt es auf den Nettowert an.

Der NAV gibt damit den inneren Wert (auch Buchwert genannt) einer Aktie an.

Unterschied Net Asset Value und Börsenkurs

Fast immer weichen Buchwert und tatsächlicher Börsenkurs voneinander ab. Der Börsenkurs ermittelt sich aus dem Angebot und der Nachfrage bezüglich der jeweiligen Immobilienaktie. In den Börsenkursen sind auch die zukünftigen Erwartungen sowie die jeweilige Börsensituation enthalten, hierfür gibt es keine sachliche Kennzahl.

Der Börsenkurs verändert sich an jedem Börsentag laufend. Der Nettoinventarwert wird in der Regel bei Immobiliengesellschaften zweimal pro Jahr ermittelt. Dies erfolgt durch externe und geprüfte Gutachter.

Bedeutung des NAV

In die Bewertungsmodelle für Aktien von Immobiliengesellschaften fließen neben dem NAV weitere Kennzahlen ein. Diese sind der FFO (Funds from Operation), er steht für den Cashflow, sowie der operative Gewinn ( EBIT oder EBITDA). Das Ergebnis bei dieser Berechnung ist der faire Wert der Aktie. Bei diesen Berechnungen werden auch weitere Vermögenswerte wie Forderungen und Finanzmittel sowie weitere Verbindlichkeiten des Unternehmens einbezogen.

In den veröffentlichten Analysen ist der NAV ebenso wenig erkennbar wie die anderen Kennzahlen. Er wird in den Geschäftsberichten zum Jahresende angegeben. Auch in den jeweiligen Quartalsberichten wird er angegeben. Somit ist eine genaue Analyse dieser Berichte erforderlich.