Ob Silvesterausschreitungen in Neukölln und Kreuzberg, destruktive Wohnungspolitik oder dreckige Straßen, wohin man schaut – die Liste ließe sich verlängern bis zu Behördenterminen, auf die Berliner mitunter Jahre warten müssen.

Das Sahnehäubchen war zuletzt der Kauf tausender Wohnungen durch die Stadt Berlin und damit der Verkauf durch Vonovia. Für Vonovia war es ein gutes Geschäft, für die Stadt Berlin und ihre Bürger aber reine Symbolpolitik. Es wurde keine einzige Wohnung neu gebaut, sondern viele Mieter haben jetzt nur einen anderen Vermieter.

Buffetts Immobilien-Strategie

Das völlige Versagen beim Neubau drängt immer mehr Menschen in Eigentum, hohe Zinsen hin oder her. So bietet Berlin 2024 eine zweite Chance am Immobilienmarkt. Denn Investoren wie Warren Buffett sind keine Anleger, die experimentell bei überteuerten Start-ups investieren. Er interessierte sich früh für Haribo, erwarb einen deutschen Motorradhersteller und ist seit Ewigkeiten bei Firmen wie Apple, Coca-Cola oder IBM investiert.

Seit einigen Jahren hat er den Berliner Immobilienmarkt für sich entdeckt und viele Investoren aus dem Ausland kehren auch zurück. Die Nachfrage zieht an – dies berichten Makler unisono. "Die zweite Chance ergibt sich nun aber als Wette auf die Zinsentwicklung", findet Franz-Georg Wenner von IndexRadar.

Noch vor wenigen Monaten waren Zinsen für 10-jährige Finanzierungen von fünf Prozent befürchtet worden. Geht die Europäische Zentralbank 2024 einen Weg, wie ihn die Fed plant, könnten Immo-Zinsen aber bis auf 2 oder 2,5 Prozent sinken. Dann sollte sich auch der schlecht vermietete Bestand erholen. Bei Neubauten haben die Preise in Berlin ohnehin kaum nachgegeben, sind die Mieten dort eben auch auf ganz anderen Levels.

Die Anleger Wissen, welche Geldanlage sich wirklich lohnt! Jetzt anmelden und keine aktuelle Anlageempfehlung verpassen. Datenschutzhinweis anmelden

Immobilienpreise und Kurse als Chance

Bekannte Investoren bekundeten ihr Interesse just zu einem Zeitpunkt, zu dem die deutschen Medien verstärkt von einer Blase sprachen. Für Investoren wie Buffett sind Preise von 3.500 Euro pro Quadratmeter für eine Wohnung in Köpenick oder Adlershof ein Witz im Vergleich zu dem, was in US-Großstädten verlangt wird. Und sie sehen die aktuelle Preissituation eher als Chance denn als Risiko.

Genau dies reflektieren die Kurse großer Immobilienkonzerne und die Kurse tun das, was am Markt eben üblich ist – sie laufen vorweg. "2024 könnte es mit der Fußball-EM noch einen Extra-Booster geben", findet Stefan Riße von Acatis. Denn 2006 fuhren viele ausländische Gäste mit dem unglaublichen Erlebnis der Fußball-WM in ihre Länder zurück und behielten diesen Eindruck im Hinterkopf.