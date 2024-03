Inflation bereitet Sorge US-Börsen sacken ab Von reuters Aktualisiert am 15.03.2024 - 22:06 Uhr Lesedauer: 2 Min. Börsenkurse: Der Dow Jones und der Nasdaq sacken ab. (Quelle: enot-poloskun/getty-images-bilder) Kopiert News folgen

Mit Spannung wird die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed erwartet. An den Börsen löst sie schon jetzt Unruhe aus.

Das Rätselraten um mögliche Zinssenkungen zehrt an den Nerven der US-Aktienanleger und hat sie zum Wochenschluss in die Defensive getrieben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 0,5 Prozent tiefer auf 38.714 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab ein Prozent auf 15.973 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,6 Prozent auf 5117 Punkte ein.

Eine überraschend hartnäckige Inflation hatte zuletzt Zweifel an einer raschen Zinswende der US-Notenbank Fed aufkommen lassen. Aus den Aussagen von Notenbank-Chef Jerome Powell zum Zinsentscheid am Mittwoch dürfte klarer werden, ob die Erwartungen der Marktteilnehmer für eine Zinswende ab Jahresmitte gerechtfertigt sind. Die Fed fährt im Kampf gegen die Teuerung schon seit Längerem eine Hochzinspolitik und will damit auch den hochtourig laufenden Jobmotor bremsen, ohne die Konjunktur abzuwürgen.

"Die frühestmögliche Zinssenkung könnte im Juni erfolgen, obwohl wir nicht schockiert wären, wenn sich die Zinssenkung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschiebt, wenn die Daten weiterhin so stark sind, wie in letzter Zeit", sagte Investmentexpertin Carol Schleif, von BMO Family Office.

Adobe-Aktien brechen ein

Bei den Unternehmen trübten einige enttäuschende Prognosen die Stimmung. Aktien von Adobe brachen um knapp 14 Prozent ein. Der Photoshop-Anbieter rechnet angesichts einer schwachen Nachfrage nach seinen Fotoprogrammen mit KI-Funktionen mit weniger Umsatz im Quartal als erhofft. Die Gewinnprognose von Ulta Beauty fiel ebenfalls schlechter aus als von Analysten erwartet. Die Papiere verloren mehr als fünf Prozent. Erhöhte Kosten in der Lieferkette und verstärkte Werbeaktionen drücken die Erträge der Kosmetik-Einzelhandelskette.

Optimistisch blickten die Anleger hingegen der Bilanz von Micron in der kommenden Woche entgegen. Die Aktien des US-Chipherstellers gewannen rund zwei Prozent. "Angesichts der aktuell sehr hohen Preise für Speicherchips erwarten wir, dass Micron die durchschnittliche Analystenprognose übertrifft und seine Prognose für das dritte Quartal anhebt", sagte Citigroup-Analyst Christopher Danely.

"Hexensabbat" sorgt für Schwankungen

Für teils schwer erklärbare Kursschwankungen an den Börsen sorgte am Freitag der "Hexensabbat", an dem an den Terminmärkten Optionen und Futures auf Aktien und Indizes fällig werden. Schon im Vorfeld versuchten Profi-Anleger, die Kurse in eine für sie günstige Richtung zu schieben, weil sie mit den Terminkontrakten auf bestimmte Kursstände spekulieren.