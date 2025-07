Bei den Rentenzahlungen ging es dieses Jahr mehrmals hin und her. Ab August ist damit Schluss. Was sich sonst noch im neuen Monat ändert.

Höhere Krankenkassenbeiträge, Erstattung von Pflegebeiträgen, Rentenerhöhung, aber mit Abzügen: Die Beträge, die Rentnerinnen und Rentner in diesem Jahr auf ihren Konten eingehen sahen, schwankten fast monatlich. Das lag an mehreren Sonderregelungen. So wurde etwa der gestiegene Pflegebeitrag erst ab Juli rückwirkend für die vergangenen sechs Monate einbehalten (mehr dazu hier).