Aktualisiert am 02.04.2024 - 14:46 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In Deutschland sinkt die Inflation: Im März stiegen die Verbraucherpreise weniger als noch im Vormonat.

Die Inflation in Deutschland ist auch wegen der erstmals seit 2015 billiger gewordenen Nahrungsmittel auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren gefallen. Im März stiegen die Verbraucherpreise nur noch um 2,2 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag zu seiner Schätzung mitteilte. "Das ist der niedrigste Wert seit April 2021", so die Statistiker. Im Februar hatte die Teuerungsrate noch 2,5 Prozent betragen. Von Februar auf März stiegen die Preise um 0,4 Prozent.