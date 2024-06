Aktualisiert am 12.06.2024 - 07:36 Uhr

Baustoffhandel BayWa in schwerer Krise

Der Baustoffhändler Baywa ist mit über fünf Milliarden Euro verschuldet. Einsparungen und Verkäufe unprofitabler Geschäfte sollen jetzt aus der Krise führen. Vorstandschef Marcus Pöllinger versprach den Aktionären am Dienstag auf der Hauptversammlung nach dem Verlustjahr 2023 einen "Transformationsprozess" und ein wesentlich besseres Ergebnis in diesem Jahr. "Jede Einheit muss künftig für sich profitabel sein", sagte Pöllinger. Von Aktionären kam scharfe Kritik an der Entwicklung des Unternehmens, sowohl von Aktionärsvereinigungen als auch von einzelnen Anteilseignern.